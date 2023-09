Schwedische Café-Kette Espresso House eröffnet ersten Store in Kölner Südstadt

Lange Zeit standen die Räumlichkeiten in der Kölner Südstadt auf der Bonner Straße leer, doch nun ist endlich wieder Leben im Haus, in dem lange Zeit die Apotheke „Zum goldenen Horn“ ihren Sitz hatte. Nachdem mehrere Monate renoviert wurde, ist die schwedische Café-Kette Espresso House ins Gebäude eingezogen, seit dieser Woche hat das Café geöffnet.

Neben Kaffee und Softdrinks gibt es hier auch eine ordentliche Auswahl an Snacks, Kuchen und Wraps sowie Sandwiches. Mehr als 200 Quadratmeter und 70 Sitzplätze bietet das neue Etablissement, wie der Geschäftsführer von Espresso House Deutschland, Nikolas Niebuhr, bei „24rhein.de“ erklärt. Das Café ist jeden Tag in der Woche von 7.30 Uhr in der Früh bis abends um 20 Uhr geöffnet.

Espresso House bislang in NRW nur in Bielefeld vertreten

Dabei soll die Filiale in Köln nur die erste von vielen weiteren in Nordrhein-Westfalen sein. Nachdem 1996 erstmals ein Espresso House in Schweden seine Pforten öffnete, gibt es inzwischen in Skandinavien und Deutschland über 480 Filialen. Um den Andrang in Köln aber erstmal zu bewältigen, werden noch Mitarbeiter für einige Bereiche gesucht, unter anderem Schichtleiter und Barista.

In Deutschland gibt es inklusive Köln mittlerweile 28 Standorte, an denen Espresso-House-Filialen zu finden sind. Köln soll aber nun in NRW noch mal einen Kickstart darstellen, denn bislang gibt es im bevölkerungsreichsten Bundesland mit Bielefeld erst eine einzige Niederlassung. Die Konkurrenz in der Domstadt ist jedoch groß, allein in unmittelbarer Nachbarschaft gibt es mehrere Cafés. Daher heißt es fürs Erste abwarten und schauen, wie sich die neue Kette in der Kölner Südstadt schlägt.