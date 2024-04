Neu in Düsseldorf: "Kugel" bringt Eis und DJ-Sets auf die Nordstraße

Eine Nachricht, die Eisliebhaber freuen dürfte: Im Mai öffnet an der Nordstraße in Pempelfort ein neues Eiscafé, das nicht nur durch leckeres Eis, sondern auch durch ein vielfältiges Angebot überzeugen will. Die Eismanufaktur „Kugel“ ist ein Gemeinschaftsprojekt von vier Düsseldorfer Gastronomen, die mit ihrem Konzept neue Maßstäbe setzen möchten.

Bekannte Gesichter mit neuen Ideen

Hinter dem neuen Eiscafé mit dem kugelrunden Namen stecken Daniel Reis Menino und Flemming Zitzmann, die bis Ende vergangenen Jahres Betreiber der „Nordmanns Eisfabrik“ an der Tannenstraße waren und so in puncto leckeres Eis eine Menge Expertise mitbringen dürften. Die beiden verbindet eine enge Freundschaft seit Kindheitstagen sowie eine gemeinsam Koch-Ausbildung im Luxushotel Breidenbacher Hof an der Kö.

In ihrem neuen Projekt werden sie von Michael Landau und Nikolaos Petropoulos unterstützt, bekannt aus dem Restaurant Tavernaki in der Tannenstraße. Vier Gastronomen, „die hungrig nach Innovationen und neuen Ideen sind. Stellt euch darauf ein, dass wir keine klassische Eisdiele sein werden. Lasst euch überraschen“, heißt es auf der neuen Instagram-Seite.

Ein erstes Video bietet Einblicke in den Umbauprozess:

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren

Neben klassischen Eissorten wie Schokolade, Nuss und Pistazie dürfen sich die Gäste auf eigene Kreationen und Sorbet-Spezialitäten freuen. Alle Eissorten werden ohne Zusatzstoffe und direkt vor Ort hergestellt, berichtet die „Rheinische Post„.

Eismanufaktur mit Live-Musik und DJ-Sets

Das Café, direkt neben dem bayerischen Brauereiausschank „Das Weiss Blaue Haus“, bietet Platz für bis zu 60 Gäste. Neben dem Innenbereich lädt demnächst auch eine Terrasse zum Verweilen ein. Außer Eiskreationen können die Gäste auch Bier, Wein und Cocktails genießen, an manchen Abenden auch mit DJ-Sets oder Live-Musik in den Ohren.

Was die Kugel bei „Kugel“ kostet, steht noch nicht fest.

Weiterlesen: Die besten Neueröffnungen in Düsseldorf 2024: Auf diese Restaurants, Cafés und Geschäfte könnt ihr euch freuen