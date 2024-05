Seit 2014 war das K eine feste Größe in der Düsseldorfer Gastronomielandschaft. Mit seiner deutsch-internationalen Küche und dem gemütlichen Ambiente lockte es sowohl Einheimische als auch Touristen an.

In einem emotionalen Statement auf Instagram verkündete Inhaber Marc Siodla, im Namen des Restaurantteams, am Samstag, 4. Mai, die Schließung: „Liebe ‚K‘-Freunde, wir sagen ‚auf Wiedersehen, Tschüss und Goodbye‘. Am Samstag, 11. Mai 2024, öffnen wir zum letzten Mal unsere Tür für euch. Frei nach dem Motto: ‚Ein schwerer Abschied bedeutet ein noch schöneres Wiedersehen‘. Macht es gut ihr Lieben“.

Was bleibt, ist ein Versprechen: „Das neue, was da kommt, wird euch gefallen“, schrieb das K unter dem Post. Die neuen Betreiber würden außerdem keine Unbekannten sein.

Über weiteres, sowie die Beweggründe für die Schließung, ist noch nichts bekannt. Erst kürzlich zelebrierte das Lokal das Loretto-Frühlingsfest mit reichlich Sonnenschein.

So reagieren die Gäste auf das plötzliche Aus

Viele Stammgäste sind fassungslos und bedauern die Entscheidung des Restaurantteams. In den Kommentarspalten auf Instagram häufen sich die Abschiedsworte und Dankesbekundungen.

„Werde euch vermissen, aber ich freue mich auch auf das, was da kommt – und feiere am Freitag schon mal ein bisschen Abschied mit euch“, schreibt ein User. „Oh, wie komisch das zu lesen – verbinde sooo vieles mit dem K!“ und „Mein zweites Wohnzimmer! Danke für die schöne Zeit. Freue mich aufs Neue“, finden zwei weitere Nutzer.

Obwohl der Abschied schwerfällt, bleibt den „K“-Freunden die Hoffnung auf ein Wiedersehen – solange das Motto beim Wort genommen werden kann.

