Ehrenhof Open 2024 – was wird geboten, wer tritt wann auf?

Ehrenhof Open 2024: Darauf dürft ihr euch beim nachhaltigen Festival in Düsseldorf freuen

30. Juli 2024

Das Festival Ehrenhof Open findet am letzten Augustwochenende erneut in Düsseldorf statt und verwandelt die namensgebende Location in ein Eldorado für Pop- und Kulturbegeisterte. Dabei können sich Besucher auf zahlreiche Künstler freuen. Alle Infos hier.