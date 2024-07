Noch auf der Suche nach einer Open-Air-Veranstaltung in Düsseldorf? Dann solltet ihr dem Chance Festival einen Besuch abstatten. Bereits zum vierten Mal findet das Event in der NRW-Landeshauptstadt statt. Wann es steigt, was euch erwartet und alle weiteren Infos haben wir hier für euch zusammengefasst.

Wann und wo findet das Chance Festival 2024 statt?

Das Chance Festival findet dieses Jahr am Samstag, den 7. September 2024, statt. Ort des Geschehens sind erneut der Musikpavillon im Düsseldorfer Hofgarten und das Theatermuseum.

Wie sieht das Programm aus?

Musikalisch erwartet euch, wie auch bei den vorherigen Ausgaben, ein bunter Mix aus französischen Acts. Freuen dürft ihr euch dieses Mal auf Talente aus der Provence, Marseille, Paris und Bordeaux: So präsentieren Czesare, Amalia, Aupinard und Féfé die Vielfalt und Kreativität der französischen Musikszene.

Czesare aus der Provence verbindet Jazz, Indie-Rock und Alternative Pop zu einer einzigartigen Performence.

Amalia, eine Rapperin und Sängerin aus Marseille, beeindruckt mit ihren aufrichtigen Texten und spricht für die Jugend ihrer Generation.

Aupinard, der Bossa Nova-Liebhaber aus Bordeaux, wurde durch TikTok berühmt, steht kurz vor seinem Auftritt auf der Olympia-Bühne in Paris und war gerade auf dem renommierten Jazzfestival in Montreux zu Gast.

Féfé, ehemaliges Mitglied der Saïan Supa Crew, erreicht mit seinem aktuellen Soloalbum neue musikalische Höhen und bringt seine Erfahrung auf die Bühne.

Neben den musikalischen Darbietungen bietet das Festival auf der Bühne vor dem Theatermuseum auch Panels zu den Themen Europa, Demokratie und Popkultur. Die Moderation übernimmt dabei die ARTE-Moderatorin Annette Gerlach.

Darüber hinaus dürfen sich Besucher auf französisches „Savoir-Vivre“ freuen: Vor dem Theatermuseum und am Musikpavillon gibt es landestypische Snacks und Drinks an Food- und Getränkeständen. Französische und deutsche Workshopanbieter und Aussteller präsentieren außerdem ihre Angebote zum Thema Nachhaltigkeit. Für die Kleinen bietet das Theatermuseum einen Workshop speziell für Kinder ab 6 Jahren an.

Gibt es noch Karten für die Veranstaltung?

Der Eintritt zum Festival ist frei. Eintrittskarten gibt es demnach nicht. Ihr könnt einfach vorbeikommen und mitfeiern.

Wer veranstaltet das Chance Festival?

Veranstaltet wird das Chance Festival von der gemeinnützigen Organisation Serge&Nina, die sich zum Ziel gesetzt hat, mehr Raum für Begegnungen und Austausch zu schaffen und die breite Öffentlichkeit für aktuelle gesellschaftliche Themen zu sensibilisieren. Musik soll dabei als Türöffner dienen. „Wir engagieren uns für ein soziales, diverses und ökologisches Miteinander, in dem Kultur und speziell Popmusik als Möglichkeit verstanden wird, diese Ziele generationsübergreifend zu erreichen“, so die Veranstalter in einer Pressemittelung. Als Unterzeichner der Keychange-Konvention der Europäischen Kommission setzt sich Serge&Nina zudem für die Gleichstellung der Geschlechter in der Musikindustrie ein.

Daneben unterstützt auch der Deutsch-Französische Bürgerfonds das Chance Festival und alle, die sich aktiv für eine starke europäische Zivilgesellschaft einsetzen.

Wie komme ich zum Event?

Den Musikpavillon im Düsseldorfer Hofgarten sowie das Theatermuseum erreicht ihr am besten mit dem ÖPNV. In direkter Nähe befindet sich die zentrale Haltestelle Schadowstraße. Dort halten die U-Bahnlinien U71, U72, U73 und die U83 sowie die Straßenbahnlinien 701, 705 und 706. Von hier auch sind es nur wenige Minuten zu Fuß zum Festival.

Wer hingegen mit dem Auto anreisen möchte, der kann seinen fahrbaren Untersatz unter anderem in der Tiefgarage der Schadow-Arkaden oder der Kö-Gallerie abstellen. Weitere Parkmöglichkeiten in Düsseldorf haben wir euch hier zusammengestellt.