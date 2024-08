Festivalgänger aufgepasst: Im kommenden Jahr dürft ihr euch auf ein neues Event in Köln freuen. So wird 2025 erstmals das Rainbow Festival in der Domstadt gefeiert. Dabei handelt es sich jedoch nicht nur um ein weiteres Musikfestival in der Stadt, viel mehr ist die Veranstaltung ein fester Bestandteil der Cologne Pride Woche 2025. Was euch erwartet, wie viel die Tickets kosten und alle weitern Infos findet ihr hier.

Wann und wo findet das Rainbow Festival in Köln statt?

Das Rainbow Festival findet am 28. Juni 2025 am Fühlinger See im Kölner Stadtteil Chorweiler statt. Festivalgänger aus der Region sollten die Location bereits kennen. So findet hier beispielweise auch das Summer Jam statt.

Der Einlass beginnt ab 12 Uhr. Ab 13 Uhr werden dann erste Künstler auftreten und euch bis tief in die Nacht mit guter Musik versorgen.

Wie sieht das Line-up aus?

Musikalisch dürft ihr euch auf einen bunten Genre-Mix freuen, der von Pop über EDM bis hin zu Kölsch reicht. Ganz im Sinne des Cologne Prides sollen die Artists für kulturelle Vielfalt sowie Diversität stehen und das Festival ein Ort des Miteinanders werden.

Folgende Künstler wurden bereits bestätigt (Stand: August 2024):

Sunshine Stage:

Loreen

No Angels

Village People

Zoe Wees

Kamrad

Brings

Cat Ballou

Isaak

Mia Julia

Twenty4Tim

Vengaboys

Weather Girls

Veedelperlen

Grüngürtelrosen

Aqua Stage:

Alle Farben

David Puentez

Felix Jaehn

Gestört aber Geil

Jodie Harsh

Kiddy Smile

Miss Ivanka T.

Chris Wacup

DJCK

Wie viele Besucher werden erwartet?

Die Organisatoren des Festivals rechnen mit bis zu 30.000 Besuchern. Um den Fühlinger See wird es also ganz schön voll.

Gibt es noch Tickets?

Der Ticketvorverkauf ist bereits gestartet. Laut den Veranstaltern wurden in den ersten Tagen nach Verkaufsstart bereits über 5000 Tickets verkauft. Auch die vergünstigte Early-Bird-Kategorie ist nicht mehr erhältlich.

Aktuell bekommt ihr das reguläre Festivalticket für 60,85 Euro. Da es sich beim Rainbow Festival um ein Tagesevent handelt, werden Camping und somit auch Campingtickets nicht angeboten.

Daneben gibt es auch noch VIP-Karten, die mit einem Preis von 318,45 Euro allerdings ziemlich zu Buche schlagen. Die Tickets versprechen euch dafür jedoch Zutritt zum VIP-Zelt sowie exklusiven Zugang zu den VIP-Decks mit bester Sicht auf beide Bühnen inklusive verschiedener Getränke. Auch warme und kalte Speisen vom Buffet könnt ihr euch mit dem speziellen Ticket genehmigen. Ein VIP-Parkplatz steht euch ebenfalls zur Verfügung.

Wie komme ich zum Event?

Die Adresse des Summerjam Festivals ist die Regattainsel am Fühlinger See in der Oranjehofstraße in 50769 Köln. Anreisende mit dem PKW können sich an folgenden Angaben orientieren:

Autobahn A1 zwischen Kreuz Köln Nord und Kreuz Leverkusen; Abfahrt Köln Niehl/Fühlingen Richtung Niehl, dann immer der Beschilderung folgen. Für das Festival stehen ausreichend Parkflächen am Zentralparkplatz zur Verfügung. Bitte folgt unbedingt der Parkplatz-Beschilderung (Verkehrsleitsystem), die euch auf dem schnellsten Weg zum Parkplatz führt.

Auch mit dem ÖPNV und dem in der Zeit geltenden 49-Euro-Ticket kommt ihr relativ einfach zum Summerjam. Der Fahrplan vom Kölner Hauptbahnhof zum Fühlinger See: S-Bahnlinie S11 bis Chorweiler, dann umsteigen in den Bus 122 bis Seeberg.