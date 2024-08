Das Nibirii Festival ist wieder da und legt sich ganz schön ins Zeug, um Techno-, Goa- und Drum and Bass-Fans rund um den Dürener Badesee zwischen Köln und Aachen glücklich zu machen. Erstmals dürft ihr euch dabei auch mit den Wasserski auf dem See versuchen. Doch wie viel kosten Tickets und welche Künstler treten auf? Hier bekommt ihr alle Infos zum Festival in Düren.

Wo und wann findet das Nibirii Festival 2024 statt?

Das Nibirii Festival findet vom 23. bis zum 25. August 2024 am Dürener Badesee statt (Google Maps).

Timetable der Headliner und Highlights beim Nibirii 2024

Diese Termine solltet ihr euch unbedingt vormerken:

Freitag, 23. August 2024:

19 Uhr – I Hate Models, Techno Stage by Techno Germany

21 Uhr – Vize, Club Stage by 1Live

21.30 Uhr – Konen, DnB Stage

22.50 Uhr – Tribal Ceremony + Feuerwerkshow, Goa Stage

23 Uhr – Vini Vici, Goa Stage

Samstag, 24. August 2024:

19.30 Uhr – Deborah de Luca, Techno Stage

20.15 Uhr – Dimension, DnB Stage

21 Uhr – Dyen, Hidden Stage

22 Uhr – Mandragora, Goa Stage

22.45 Uhr – Pendulum, DnB Stage

23 Uhr – ZEUZ, Techno Stage

Sonntag, 25. August 2024:

14 Uhr – Kalte Liebe, Techno Stage

17 Uhr – Cloudy, Hidden Stage

18 Uhr – Modestep, DnB Stage

18 Uhr – Paula Temple b2b Stage, Techno Stage

18.30 Uhr – Neelix, Goa Stage

19 Uhr – Hedex, DnB Stage

Nibirii Festival 2024: Stages und Line-up

Insgesamt dürft ihr euch am Dürener See auf fünf Stages freuen, die sich jeweils einem Sub-Genre widmen und eindrucksvoll in die Umgebung eingebettet sind – vom Strand des Sees bis hin in den Wald. Dazu gehören die Techno Stage, die Drum & Bass Stage, die GOA Stage, die Hidden Stage und die Club Stage.

Das komplette Line-up vom Nibirii 2024 findet ihr auf nibirii.com/de/lineup-2.

Gibt es noch Tickets für das Nibirii Festival 2024 und was kosten sie?

Kurzentschlossene haben Glück! Für den Festival-Sonntag gibt es im Ticketshop des Nibirii Fesitvals noch Eintrittskarten (Stand: 13. August). Für das Drei-Tages-Ticket müsst ihr 199 Euro zahlen, einzelne Termine von Freitag bis Sonntag kosten zwischen 79 bis 99,99 Euro. Camping-Plätze sind für 64,99 Euro (pro Person!) zusätzlich zu haben.

Der Einlass ist ab 18 Jahren erlaubt.

Nibirii Festival 2024 am Dürener See: Öffnungszeiten

Das Festivalgelände öffnet von Donnerstag bis Montag wie folgt:

Donnerstag, 22. August: ab 12 Uhr wird die Campsite geöffnet

ab 12 Uhr wird die Campsite geöffnet Freitag, 23. August: ab 12 Uhr wird dieFestivalsite geöffnet, Musik von 14 bis 1 Uhr morgens

ab 12 Uhr wird dieFestivalsite geöffnet, Musik von 14 bis 1 Uhr morgens Samstag, 24. August: Musik von 12 bis 1 Uhr morgens

Musik von 12 bis 1 Uhr morgens Sonntag, 25. August: Musik von 12 bis 20 Uhr

Musik von 12 bis 20 Uhr Montag, 26. August: ab 10 Uhr wird die Campsite geschlossen

Nibirii Festival: Anfahrt und Parken

Vom Dürener Hauptbahnhof fahren regelmäßig Shuttlebusse zum Festival – Kostenpunkt: 5 Euro!

Ansonsten könnt ihr für 10 Euro pro Tag auch direkt am Festivalgelände parken – das gesamte Wochenende kostet euch 20 Euro. Nutzt zur Anfahrt am besten die Ausfahrt „5d Langerwehe“ und folgenden Link:

Adresse für die Anfahrt per Google Maps!

Zusätzlich wird es zum bestehenden S Bahn Verkehr zusätzliche Züge geben, die zu später Stunde den Verkehr unterstützen und euch in Richtung Aachen HBF und Köln HBF transportieren.

Was sind die Genres und Musikrichtungen beim Nibirii Festival?

Beim Nibirii Festival gibt es ausschließlich elektronische Musik zu hören. Goa, Techno oder Drum’n’Bass werden hier für drei Tage die Besucher beschallen.

Ab welchem Alter kann auf dem Nibirii Festival gefeiert werden?

Das Nibirii Festival darf ab einem Alter von 18 Jahren besucht werden. Aufgrund von Jugendschutzbestimmungen wird von dieser Regelung laut Veranstalter auch nicht abgewichen.

Ist das Campen auf dem Nibirii Festival möglich?

Campen ist auf dem Nibirii Festival möglich. Ein eigener Campground öffnet bereits einen Tag vor dem ersten Festivaltag, am Donnerstag. Zugang zum Campingplatz gewährt ein separates Ticket.

Was steckt hinter dem Nibirii Festival?

Das Nibirii Festival ist ein von der Bootshaus Cologne GmbH veranstaltetes Festival. Das Bootshaus selbst an der Deutzer Werft ist ein Ableger des Warehouse Köln, welches bereits in den frühen Neunziger Jahren als Veranstaltungsort für Techno und elektronische Musik bekannt war.

Der Schwerpunkt heute liegt auf elektronischer Tanzmusik und EDM-Genres wie Electro-House und Trap. So gibt es auch auf dem Nibirii Festival drei Bühnen mit den Schwerpunkten Goa, Drum’n’Bass und Techno.

Seit wann gibt es das Nibirii Festival?

Erstmals wurde das Nibirii Festival 2019 durchgeführt. Danach musste das Festival aber coronabedingt pausieren. Seit 2022 findet das Nibirii wieder jährlich statt, in diesem Jahr folgt bereits die vierte Ausgabe.

Wie ist das Nibirii Festival entstanden?

Zur Entstehung des Festivals gibt es wenig Informationen. Die Verantwortlichen vom Club Bootshaus und vom Dürener Badesee steckten vor dem Sommer 2019 die Köpfe zusammen und entschieden, die warmen Monaten im Sommer 2019 zu nutzen, um ein Festival zu veranstalten. Geboten werden sollte auf drei Bühnen alles, was das elektronische Herz zu bieten hatte. Im Fokus standen dabei Goa-Psytrance , Drum’n’Bass und Techno. Als zusätzliches Schmankerl bot man allen Gästen die Möglichkeit, sich im See abzukühlen.