SMAG Sundance Festival 2024 am Baldeneysee: Termin, Line-up, Tickets

Das SMAG Sundance Festival am Essener Baldeneysee ist zurück: Am Samstag, dem 13. Juli 2024 wird der Seaside Beach wieder zur schönsten Festival-Location im Ruhrgebiet. Als Headliner mit dabei: Star-DJ Felix Jaehn! Aber gibt es noch Tickets? Und welche DJs sind dieses Jahr noch am Start? Wie komme ich überhaupt zum Baldeneysee? Fragen über Fragen – wir haben die Antworten: Hier bekommt ihr alle Infos!

SMAG Sundance 2024: Gibt es noch Tickets?

Noch sind Tickets für die diesjährige Ausgabe vom SMAG Sundance erhältlich: 59 Euro werden dafür fällig. In der bereits angekündigten, dritten Vorverkaufswelle kosten die Tickets 65 Euro, an der Tageskasse 75 Euro – falls es dann überhaupt noch welche geben sollte, was unwahrscheinlich ist.

Nebenbei werden euch auch 3er und 4er-Gruppentickets mit Rabatt angeboten. Bei der Online-Bestellung habt ihr die Wahl zwischen Hardticket sund Print@Home Tickets.

Was ist das SMAG Sundance Festival?

Das SMAG Sundance Festival ist ein eintägiges Electronic- und EDM-Festival im Süden von Essen am Baldeneysee. In der Vergangenheit sind hier bereits so einige prominente DJs auf die Bühnen gekommen, darunter Künstler wie Felix Jaehn, Alle Farben oder auch Robin Schulz. Zu den Stammgästen gehört der Düsseldorfer DJ und Musikproduzent Plastik Funk.

Das Aushängeschild vom SMAG Sundance ist seine einzigartige Location: Der Blick auf den Baldeneysee versprüht Urlaubsgefühle pur. Wer beim Tanzen heiße Füße bekommt, kann diese am Ufer bequem ins kühle Gewässer strecken. Für den dringend benötigten Schatten sorgen einige große Bäume, nur vor den Bühnen kann es inmitten vom Sommer gerne mal anstrengend werden – da ist jede Abkühlung gern gesehen.

Wann findet das SMAG Sundance Festival statt?

Das SMAG Sundance Festival findet am Samstag, dem 13. Juli 2024 von 12 bis 22 Uhr in Essen am Baldeneysee am Seaside Beach statt.

Was sind die Genres und Musikrichtungen beim SMAG Sundance Festival?

Das SMAG Sundance Festival ist ein reines Electronic- und EDM-Festival mit allen Varianten von House und Techno.

Welche Bühnen gibt es beim SMAG Sundance Festival?

2017 gab es erstmals zwei Stages beim SMAG Sundance Festival, auf denen seitdem aufgelegt und wild gefeiert wird. Auch wenn sich das Bühnenbild über die Jahre gewandelt hat, bleibt es aus Platzgründen weiterhin bei einer Main-Stage und eine Second Stage.

SMAG Sundance Festival 2024: Das ist das Line-up!

Mit der Main Stage und der Second Stage bietet das SMAG Sundance Festival zwei Bühnen. Wir zeigen euch, wer auf welcher Bühne spielen wird:

Main Stage

Felix Jaehn

Juicy M

Younotus

Plastik Funk

Pajane

Oliver Magenta

MBP

Second Stage

Felix Kröcher

Juliet Sikora

Pretty Pink

Simina Grigoriu

Skiy

Nassau & Von Oepen

Wie viele Besucher werden auf dem SMAG Sundance Festival erwartet?

Auf dem riesigen Gelände am Seaside Beach Baldeney sind meist über 10.000 Besucher unterwegs, wenn das Festival durchstartet. 2023 sollen laut Veranstalter stolze 11.000 Festivalgäste vor Ort gewesen sein, um bei über 30 Grad unter freiem Himmel zu feiern. Dabei gestaltet sich vor allem die Parkplatzsuche vor Ort knifflig: Die Plätze sind stark begrenzt, der Ansturm riesig – eine Anreise mit Bus und Bahn macht Sinn.

Zum Vergleich: Zum Start des Festivals im Jahr 2006 waren gerade einmal 1500 Menschen vor Ort.

Ab welchem Alter kann auf dem SMAG Sundance Festival gefeiert werden?

Das SMAG Sundance steht allen Festival-Besuchern ab 16 Jahren offen.

Wie komme ich zum SMAG Sundance Festival 2023?

Mit dem Auto

Kommt ihr aus der Richtung Köln oder Düsseldorf bzw. Dortmund oder Bochum, fahrt auf die A52 bis zur Ausfahrt (AS28) Essen Rüttenscheid / Essen Bredeney. An der Ampel müsst ihr auf die Alfredstrasse (B224) Richtung Werden abbiegen. Dann noch ca. 3,7 km Richtung Essen Werden / Baldeneysee fahren.

Aus Duisburg müsst ihr auf der A40 bis zur Ausfahrt Essen Zentrum, über die Ampelkreuzung hinweg und an der nächsten Ampel rechts. Dann geradeaus und an der nächsten Ampel rechts auf die Bismarckstraße abbiegen. Immer geradeaus auf der B224. Nach etwa 6,5 km Richtung Essen Werden / Baldeneysee fahren.

Dann müsst ihr am Hinweisschild „Baldeneysee“ rechts in die Freiherr-vom-Stein-Straße einbiegen und dann sind es knapp 2 km bis zum Hinweisschild „Seaside Beach Baldeney“. Dort fahrt ihr dann rechts. Nach 200 m befindet sich auf der rechten Seite die Fußgängerbrücke zum Seaside Beach am Baldeneysee, wo das Festival stattfindet.

Mit Bus und Bahn

Vom Essener Hauptbahnhof sowie vom Düsseldorfer Hauptbahnhof steigt ihr in die S-Bahn Linie 6 bis zur Haltestelle „Essen-Hügel“. Von der S-Bahn Haltestelle geht ihr die Treppe runter und haltet euch an der Hauptstraße links. Ein Shuttle-Service ist nicht nötig, da das Festival-Gelände nur wenige Minuten zu Fuß entfernt ist.

Ist das Campen auf dem SMAG Sundance Festival möglich?

Einen eigenen Zeltplatz können die Veranstalter leider nicht anbieten. Um das Festival-Erlebnis jedoch so authentisch wie möglich zu gestalten – und da gehört Camping nun mal dazu – verweisen die Veranstalter auf ihrer Internetseite auf Campingplätze in der Umgebung. Allerdings solltet ihr da schon einiges an Kondition mitbringen, denn die nächsten Campingplätze sind ca. eine Stunde Fußweg vom Veranstaltungsort entfernt.

Wie ist das SMAG Sundance Festival entstanden?

Erstmals fand das SMAG Sundance Festival 2006 statt. Seither steigt es immer am Seaside Beach am Baldeneysee. Vorbild waren die Traumstrände dieser Welt, weshalb auf insgesamt 65.000 Quadratmetern spektakuläre Shows in Strandatmosphäre mit Palmen und Cocktailbars geschaffen wurden.