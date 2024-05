Darauf freuen sich bereits etliche Festival-Fans: Am Samstag locken nicht nur „Luft & Liebe“ in das bunte Areal rund um die Villa Rheinperle, sondern auch zahlreiche Top-DJs wie Sven Väth, Aka Aka und viele mehr. Wir zeigen, was euch erwartet, wie teuer die Tickets sind und wie ihr am besten hinkommt.

„Love, Peace & Happiness“ – das gab es nicht nur in den 60ern, sondern traditionell auch beim „Luft und Liebe“-Festival. Am Pfingstwochenende startet das Spektakel erneut im Villenpark Rheinperle in Duisburg durch – so könnt ihr bequem am 19. Mai (Pfingstsonntag) ausschlafen.

Was ist das Luft & Liebe Festival?

2024 feiert das „Luft & Liebe“-Festival bereits sein 16-jähriges Bestehen – und hatte über die Corona-Zeit ebenfalls mit Ausfällen zu kämpfen. In diesem Jahr erwarten euch zwei Tage mit 24 Stunden Musik auf drei Floors – inklusive einiger äußerst bekannter Namen aus der Welt der elektronischen Musik.

Die bunt gestaltete Festival-Welt mit zahlreichen kreativen Details beeindruckt immer wieder: jede Bühne ist fantastisch, gerne auch mal schrill geschmückt – und auch die Gäste werfen sich gerne passend im Hippie-Style in Schale. Wer eine Pause von der ganzen Action braucht, taucht bequem ab an aufgeschütteten Sandstränden mit Sitzecken oder in Strandkörben. Oder ihr springt kurz in einen kultigen VW-Bulli.

Dank des meist imposanten Line-ups hat das Festival längst Strahlkraft weit über Duisburg hinaus. Hier feiern Holländer, Belgier und zahlreiche Elektro-Fans aus ganz Deutschland. Rund 6000 Quadratmeter soll das Außenareal der Villa Rheinperle, der sogenannte „Villenpark“, messen: genug Platz zum Toben, Feiern und Flirten.

Dank verschiedener überdachter Bereiche und einem riesigen Zwei-Mast-Palastzelt ist das Festival in der Regel recht unabhängig vom Wetter. Bei schönem Wetter wird das Palastzelt rundherum geöffnet und als zweiter, überdimensionaler Dancefloor genutzt.

Luft & Liebe Festival 2024: Das Line-Up – welche DJs treten im Villenpark Rheinperle auf?

Das „Luft & Liebe“-Line-up 2024 versammelt wieder einige illustre Namen in Duisburg Rheinhausen. Alle Künstler von A bis Z:

Mario De Ragnino

Miro

Simo

Kilimanjaro

Hugel

Inan

Kamilo

Microwave

Aka Aka

Lari Luke

Joel Corry

Plastikfunk

Chris Di Perri

Akki

Melanie Ribbe

Maurizio Schmitz

Ilario Alicante

Sven Väth

Minoas Cirillo

Nicole Da Silva

Dante T.

Leo Gira

All Stars

Luft & Liebe und Tickets: Wie teuer sind die Karten für das Festival?

Aktuell gibt es noch Tickets für den 18. Mai ab 44,50 Euro.

Wann findet das Luft & Liebe Festival 2024 statt?

Das „Luft & Liebe“-Festival 2024 findet am 18. Mai statt. Eine weitere Ausgabe (Volume 2) folgt am 24. und 25. August 2024. Tickets für diese Termine gibt es ab 39,50 Euro.

Gefeiert wird laut Veranstalter am Samstag und Sonntag von 13 bis 1 Uhr nachts.

Welche Bühnen gibt es beim Luft & Liebe Festival 2024?

Es gibt insgesamt vier verschiedene Bühnen: die Luft&Liebe-Stage, das Good Vibes Tent, die Magic-Tree-Stage und die Afrohouse-Stage.

Ab welchem Alter kann beim Luft & Liebe Festival gefeiert werden?

Der Zugang zum Festival ist ab 18 Jahren gestattet. Es gibt keine Ausnahmen.

Ist das Campen beim Luft & Liebe Festival im Villenpark möglich?

Nein, das „Luft & Liebe“-Festival bietet euch keine Möglichkeit zum Campen an.

Luft & Liebe Festival in Duisburg: Gibt es eine Garderobe?

Laut Angaben der Veranstalter hat die Garderobe vor Ort reichlich Platz für all euren Kram. Also keine Sorge!

Luft & Liebe Festival in Duisburg: Anreise – Wie komme ich hin? Wo kann ich parken?

Der Villenpark Rheinperle liegt wie eine Insel inmitten des 52 Hektar großen Areals des Duisburger LogPorts, direkt an den Autobahnanschlüssen A40 (Ausfahrt Duisburg-Rheinhausen / Ausfahrt Duisburg-Homberg) und A57 (Ausfahrt Krefeld Gartenstadt). Um das Areal herum gibt es genügend Parkmöglichkeiten.

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln steuert ihr die Haltestelle Logport Center an, von dort ist es nur ein kurzer Fußweg.

Adresse: Villa Rheinperle, Villenstraße 2, 47229 (Google Maps)