Luft und Liebe: Sven Väth von jungen Frauen begehrt wie eh und je

Am Pfingstwochenende strömten Tausende Raver ins Industriegebiet nach Duisburg-Rheinhausen, um mit „Luft und Liebe“ beim gleichnamigen Festival zu elektronischer Musik zu feiern. Zwischen unzähligen Plastikblumenkränzen, arabischen Lampen, Buddhafiguren, indianischen Traumfängern und neonfarbigen Peace-Zeichen, die von den Bäumen auf dem 6000 Quadratmeter großen Areal der Villa Rheinperle baumelten, blieben zumindest deko-technisch keine Wünsche mehr offen. Auch musikalisch war auf den vier Bühnen im In- und Outdoorbereich einiges los: Das DJ-Duo Aka Aka heizte dem Partyvolk im Good Vibes Tent ein und von Leo Gira gab es Afro House auf der Bühne nebenan.

„Luft & Liebe“ feiert krönenden Abschluss mit Sven Väth

Zum krönenden Abschluss hielten die Veranstalter des „Luft & Liebe“-Festivals aber noch ein ganz besonderes Leckerlie für die vibrierende Rave-Gesellschaft mit Sonnenbrillen und transparenten Outfits bereit: Auf der Magic Tree Stage im Outdoorbereich legte Sven Väth ein pulsierendes Closing hin. Der 59-Jährige gilt als echte Techno-Legende und hat das Genre als Deutschlands dienstältester DJ über Jahrzehnte geprägt. Das Besondere an dem 1964 geborenen Frankfurter: Anders als viele andere DJs legt er ausschließlich mit Schallplatten auf. Holprige Übergänge? Nicht bei Sven Väth!

Und: Der mehrfach als bester deutscher DJ ausgezeichnete Musikproduzent zeigte sich beim Festival in Duisburg menschennah und sympathisch, blieb in ständigem Augenkontakt mit dem Publikum, nahm die Reaktionen auf seine Musik haarscharf wahr. Auch auf der Bühne interagierte der 59-Jährige mit Brille und Batik-Shirt freudig mit seinen Fans. Rund 30 weibliche Groupies tummelten sich während seines Sets um ihn herum, stießen mit ihm an oder ließen sich vom Godfather of Techno höchstpersönlich Luft (und Liebe) mit einer Schallplatte zu fächern. Die Szenen aus Duisburg zeigen: Sven Väth ist begehrt wie eh und je.

Ihr seid auf den Geschmack gekommen? Als nächstes könnt ihr Sven Väth auf Ibiza sehen. Hier legt er am 23. Mai in gleich zwei Clubs auf: Um 19 Uhr kommt Väth ins Las Dalias, um 23 Uhr geht’s im Akasha weiter.

„Luft & Liebe“ 2024: Wann findet das nächste Festival statt?

Oder schwelgt ihr noch in Gedanken an „Luft und Liebe“? Dann sichert euch am besten schon gleich Tickets fürs nächste mal. Am 24. und 25. August 2024 feiert das Festival seine zweite Ausgabe in der Villa Rheinperle in Duisburg. Hier geht’s zu den Tickets.