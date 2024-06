Gamescom City Festival 2024: Termine, Programm, Adresse – alle Infos

Vom 21. bis zum 25. August findet in Köln-Deutz wieder die Gamescom – die größte Messe für Videospiele weltweit – statt. Traditionell endet die Gamescom-Woche mit einem City-Festival in der Kölner Innenstadt – so auch 2024. Welche Bands dort auftreten und was euch beim Gamescom City Festival sonst noch erwartet, erfahrt ihr hier.

Wann und wo findet das Gamescom City Festival 2024 statt?

Das Gamescom City Festival findet am 23. und 25. August 2024 in der Kölner Innenstadt statt. Veranstaltungsorte sind der Rudolfplatz und der Hohenzollernring (bis Höhe Friesenplatz), sowie der Picassoplatz.

Gamescom 2024: Kostet das City Festival Eintritt?

Das Gamescom City Festival kostet keinen Eintritt. Ihr benötigt keine Tickets, um euch das Programm anzuschauen. Die Bereiche sind für jeden frei zugänglich.

Gamescom City Festival 2024: Wie sieht das Programm aus?

Das Programm für das Gamescom City Festival 2024 steht noch nicht fest. Im letzten Jahr sah es wie folgt aus.

Samstag, 26. August 2023: Bühne am Hohenzollernring

17.15 bis 18 Uhr: Essener Studentenorchester (Genshin Impact Soundtrack)

18.30 bis 19.15 Uhr: Arte Mitsing-Karaoke

19.55 bis 20.40 Uhr: 2Raumwohnung

21.10 bis 22.10 Uhr: Fritz Kalkbrenner

22.25 bis 22.40 Uhr: ZZZ Music-Lightshow „Hollow“

Samstag, 26. August 2023: Bühne am Rudolfplatz

17.30 Uhr: Romixed DJ Set

18.30 Uhr: FLORE

20 Uhr: Liser

21.30 Uhr: Moglii

Sonntag, 27. August 2023: Bühne am Hohenzollernring

Der Sonntag gehört „Arsch huh fürs Klima“ – von 15.30 bis 21.30 Uhr erwarten euch zahlreiche kölsche Kult-Bands wie Cat Ballou und Kasalla. Weitere Infos findet ihr weiter unten.

Sonntag, 27. August 2023: Bühne am Rudolfplatz

15.30 Uhr: Careless DJ Set

16.30 Uhr: Finn & Jonas

18 Uhr: Otter & Hengst

19.30 Uhr: Kochkraft durch KMA

