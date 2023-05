Kirmes und Straßenfeste in Köln: Alle Termine für 2023 im Überblick

Ob Weinfest oder buntes 80er-Jahre-Flair am Autoscooter: Köln hat jede Menge Straßenfeste und Kirmes-Highlights zu bieten. Von der Deutzer Kirmes bis zum Veedelsfest – in der Domstadt ist fast jedes Wochenende etwas los. Wir geben euch den Überblick – von Kalk bis Chorweiler.

Köln: Straßenfeste im Juni 2023

Frühlingsfest Queerbeet am Brüsseler Platz

3. Juni 2023

Am 3. Juni 2023 lädt der Gartenverein Querbeet ab 12 Uhr ins Belgische Viertel. Kinder können sich auf ein Spielemobil und einen Kidsflohmarkt freuen. Auf Erwachsene wartet Boule, Kaffee, Tee und Kuchen. Der popCHORköln tritt mit Popmusikstücken und A-Cappella-Songs auf. Zum Abschluss findet noch eine große Tombola statt.

Dünnwalder Musiknacht

3. Juni 2023

Ein weiteres Event-Highlight steht am 3. Juni 2023 in Dünnwald an. Besucher dürfen sich auf Live-Musik von 18 Bands und Künstlern in verschiedenen, zum Teil außergewöhnlichen Konzertlocations, wie etwa das Waldbad, das Schützenheim oder auch die Tersteegenkirche, freuen. Mit einem Eintrittsbändchen (Kosten: 10 Euro) können alle Konzerte und ein Traktor-Shuttle genutzt werden.

Zollstocker Frühling

3. und 4. Juni 2023

2023 feiert das Veedelsfest „Zollstocker Frühling“ seine Premiere. Am 3. und 4. Juni 2023 können Stadtteilbewohner und -besucher am Gottesweg gemeinsam feiern und echtes Veedelsflair spüren. Zollstocker Einzelhändler präsentieren sich dabei ebenso wie externe Händler. Für Musik und Unterhaltung auf zwei Bühnen sorgen unter anderem Tommy Walter und Prince Damian. Für Pänz stehen ein Kinderkarussell und ein Bungee-Trampolin bereit.

Rather Musikfest

3. und 4. Juni 2023

Musik im Veedel gibt es am 3. und 4. Juni 2023 beim Musikfest in Rath/Heumar. 19 Bands und Künstler treten auf – mit dabei sind auch die Domstürmer. Besonderes Highlight für Shopping-Fans: Die Geschäfte öffnen ihre Türen und laden zum verkaufsoffenen Sonntag ein.

Südstadtfest

10. und 11. Juni 2023

Die Kölner Südstadt feiert zwei Tage lang ein Veedelsfest. Auf der Bonner Straße – zwischen Bonner Wall und Chlodwigplatz – wird am 10. und 11. Juni 2023 gefeiert, geschwoft, gelacht und flaniert. Mit Streetfood, Kinderbelustigung und einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm zeigt sich die Südstadt hier jedes Jahr von ihrer schönsten Seite.

Kölner Mittsommerfest

16. und 18. Juni 2023

In Köln wird vom 16. bis 18. Juni 2023 die Sommersonnenwende gefeiert. Mit einer Mischung aus Sommerfest, Streetfoodmarkt und einem großen Kunsthandwerker- und Designmarkt lockt das Mittsommerfest ans Schokoladenmuseum am Rheinauhafen.

Köln: Straßenfeste im Juli 2023

Christopher Street Day

7.-9. Juli 2023

Mit der Parade findet der Christopher Street Day (CSD) in Köln seinen Höhepunkt. Doch schon vorher wird die „freie Liebe“ zusammen mit Lesben, Schwulen, Bi- und Transsexuellen auf einem dreitägigen Straßenfest vom 7. bis 9. Juli 2023 in der Kölner Altstadt und auf dem Heumarkt gefeiert. Mit drei Bühnen und vielen Informationsständen werden hier in der Regel mehr als eine Million Gäste aus aller Welt begrüßt.

Familien- und Veedelsfest in Lindenthal

14.-16. Juli 2023

Vom 14. bis 16. Juli 2023 findet das Familien- und Veedelsfest auf dem Karl-Schwering-Platz statt. Ihr könnt euch auf verschiedene Bier- ,Wein- , Cocktail- und Foodstände freuen. Außerdem gibt es noch ein Kinderkarussell. Zudem findet am 16. Juli ein verkaufsoffener Sonntag auf der Dürener Straße mit einer großen Kinder-Rallye, Straßenmal-Aktion und einem großen Hüpfburgen-Paradies statt.

Porzer RHEINromantik

14.-16. Juli 2023

Das Veedelsfest steigt vom 14. bis 16. Juli 2023 an der Rheinpromenade vor dem Bezirksrathaus Porz. Bei edlen Tröpfchen, leckerem Essen und Musik könnt ihr von hier den Ausblick auf den Rheinbogen im Sonnenuntergang genießen.

Kölner Rheinuferfest

21.-23. Juli 2023

Zahlreiche Stände säumen am 21. und 23. Juli 2023 das Rheinufer der Altstadt zwischen Hohenzollernbrücke und Bastei. Das Rheinuferfest besticht vor allem durch sein Panorama: Mit dem Dom nebenan und dem Rheinauhafen im Rücken lässt es sich prima schlemmen, schlendern und genießen.

Köln: Straßenfeste im August 2023

Deutz feiert!

5. und 6. August 2023

Auf der Schäl Sick steigt am 5. und 6. August 2023 in Deutz (an der Deutzer Freiheit) ein großes Stadtteil- und Familienfest. Die Gäste dürfen sich auf ein Bühnenprogramm mit Live-Musik und viele Stände freuen. Für die kleinen Besucher gibt es Kinderaktionen. Am Sonntag lockt ein verkaufsoffener Sonntag in die Geschäfte des Veedels.

Straßenfest Ehrenfeld

12.-13. August 2023

Tausende Kölner und Besucher zieht es alljährlich zu Kölns größtem Straßenfest in Ehrenfeld. Am 12. und 13. August 2023 verwandelt sich die Venloer Straße in eine Multi-Kulti-Festmeile mit Straßenhändlern, jeder Menge Leckereien und Live-Musik auf mehreren Bühnen.

Altstadtfest

11.-13. August 2023

Auf dem Altstadtfest zeigt sich der Heumarkt von seiner kölschesten Seite. Kölsche Musik und zahlreiche Stände locken vom 11. bis 13. August 2023 in das Herz der Altstadt

Trauben- und Hopfenfest am Rheinufer

18.-20. August 2023

Bei einem traumhaften Blick auf den Rhein könnt ihr vom 18. bis 20. August 2023 das sommerliche Wetter genießen und euch mit kulinarischen Spezialitäten verwöhnen lassen. Entlang der Rheinpromenade laden zahlreiche Stände zum Verweilen ein.

Kalkfest

19. August 2023

Das Kalkfest findet unter dem Motto „Zeig mir deine Welt“ – am 19. August 2023 – erstmals dezentral statt. Die Festzentrale mit Sitzsäcken und Liegestühlen, der sogenannte Stadtstrand, wird auf dem Platz an der Kalk Post aufgebaut. An vielen weiteren Orten wird es ab 14 Uhr Spielaktionen, Führungen, Lesungen, Musik, Konzerte, Kunstaktionen und mehr geben. Ein Abschlusskonzert ist auf dem Osthof der Hallen Kalk geplant.

Straßenfest im Agnesviertel

19.-20. August 2023

Das Agnesviertel gilt mit seinen prachtvollen Altbauten und der zweitgrößte Kirche in Köln, der Agneskirche, als eines der schönsten Veedel der Stadt. Besonders in Szene gesetzt wird der Stadtteil beim Straßenfest auf der Neusser Straße. Zwischen Ebertplatz und Agneskirche bauen die Geschäfte und Gaststätten am 19. und 20. August 2023 zahlreiche Stände auf.

Rodenkirchener Sommertage

19.-20. August 2023

Die Rodenkirchener Sommertage locken am 19. und 20. August 2023 in den Süden Kölns. Auf der Shoppingmeile erwarten euch viele Aktionen und Angebote. Live-Auftritte auf dem Maternusplatz sorgen für ausgelassene Stimmung.

Lindenthaler Sommerfest

26.-27. August 2023

Lindenthaler Sommerfest: Das ist der neue Name des bekannten Straßenfestes Lindenthaler Flair. An zwei Tagen – am 26. und 27. August 2022 – präsentieren sich die Händler und Geschäftsleute des Veedels mit kulinarischem Angebot und anderen Waren. Am Sonntag lädt der beliebte Stadtteil darüber hinaus zum verkaufsoffenen Sonntag ein.

Zollstocker Sommerfest

26. August 2023

Zollstock lässt grüßen! Am 26. August 2023 dürfen sich die Kölner im Süden ihrer Lieblingsstadt auf eine kölsche Open-Air-Party mit Live-Musik und buntem Programm auf dem Marktplatz freuen.

Köln: Straßenfeste im September 2023

Carrée-Fest

2.-3. September 2023

Beim Carrée-Fest machen die beiden süd-westlichen Stadtteile Sülz und Klettenberg gemeinsame Sache. Auf der Berrenrather- und der Sülzburgstraße präsentieren sich am 2. und 3. September 2023 eine Vielzahl der lokalen Geschäfte, die zum Stöbern und Einkaufen einladen. Dazu gibt es allerlei Programm und einen verkaufsoffenen Sonntag.

Nachbarschaftsfest Merowingerstraße

2.-3. September 2023

Das Merowingerstraße-Nachbarschaftsfest lockt am 2. und 3. September 2023 mit vollem Programm in die schöne Südstadt. Auf drei Bühnen werden Comedy vom Comedia Theater, ein Gottesdienst, Modenschauen und Auftritte von Musikern und Bands aus dem Veedel geboten. Neben den Ständen der Geschäftsleute wird es zusätzlich Flohmarktstände und Aktionen der Anwohner geben. Abgerundet wird das Fest von einem verkaufsoffenen Sonntag.

NeuehrenFest

9.-10. September 2023

Ein ganzes Wochenende bummeln, shoppen und kölsche Stimmung genießen – das ist beim NeuehrenFest, dem Straßenfest auf der Landmannstraße, vom 9. und 10. September 2023 in Neuehrenfeld möglich. Während Bier- und Imbissstände zum Verweilen einladen, gibt es reichlich Unterhaltungsprogramm und Musik auf Bühnen.

Dä längste Desch vun Kölle

16.-17. September 2023

Am 16. und 17. September 2023 bittet das Severinsviertel zu Tisch. Aber nicht an irgendeinen, sondern an „Dä längste Desch vun Kölle“. Zwei Tage lang steht die rot-weiße Tafel auf der Severinstraße für die Veedelsbewohner bereit. Auch das Rahmenprogramm kann sich sehen lassen: Bühnenprogramm, Straßenstände und allerlei Leckereien gibt es von Chlodwigplatz bis Spielmannsgasse.

Rodenkirchener Kunstmeile

17.-30. September 2023

Bei der Rodenkirchener Kunstmeile haben Kulturbegeisterte zwei Wochen lang – vom 17. – 30. September 2023 – die Gelegenheit bei Musik und Getränken im ganzen Veedel Kunst zu genießen. Geschäftsleute und Künstler laden zur Betrachtung, Begeisterung, Kunstkritik und Gesprächen ein. Das Event startet traditionell mit einer Vernissage – dieses Mal am 17. September 2023.

Festmeile Dellbrück

23.-24. September 2023

Das größte rechtsrheinische Straßenfest steigt in Dellbrück. Wenn die Dellbrücker Hauptstraße zur Festmeile wird, zieht es nicht nur die Veedelsbewohner, sondern auch alle anderen Domstädter auf die „Schäl Sick“. Mehrere Bühnen locken am 23. und 24. September 2023 mit Live-Auftritten. Auch Kinder werden an verschiedenen Aktionsständen bespaßt.

Herbst- und Musikfest in Rath/Heumar

23.-24. September 2023

Seit über 10 Jahren lockt das Herbstfest im Zentrum von Rath-Heumar an den Kurt-Henn-Platz an der Rösrather Straße. Die Besucher erwartet am 23. und 24. September 2023 eine Bühne mit Live-Acts, familienfreundliche Aktionen sowie ein Weinverkauf. Sonntags steigt darüber hinaus ein verkaufsoffener Sonntag im Veedel.

Köln: Straßenfeste im Oktober

Street Gallery in Lindenthal

13.-20. Oktober 2023

2023 steigt bereits zum 25. Mal die Street Gallery in Lindenthal. Vom 13. bis zum 20. Oktober 2023 werden über 50 Geschäfte entlang der Dürener Straße zu kleinen Galerien und Museen. Zum Eröffnungswochenende wird auf dem Karl-Schwering-Platz ein Veedels-Gourmetherbstfest mit Winzermeile, Cocktail-Stand, Foodständen und Kinderkarussell präsentiert.

Highlights am Sonntag, den 15. Oktober 2023, sind eine „Kreativwerkstatt“ für Kinder und ein Spieleland mit Hüpfburg und Kletterburg auf der Dürener Straße (zwischen Karl-Schwering-Platz und Herbert-Lewin-Straße). Nicht zuletzt wird es eine große Open-Air-Ausstellung am Stadtwaldeingang, eine Kunst- und Herbstrallye sowie einen verkaufsoffenen Sonntag geben.

Kunst im Carrée in Sülz/Klettenberg

22. Oktober – 4. November 2023

Auch bei diesem Veedelsfest dreht sich über zwei Wochen lang – vom 22. Oktober bis zum 04. November 2023- alles um Kunst. In über 70 Geschäften und Einrichtungen stellen Künster ihre Werke und Objekte aus. Am Eröffnungswochenende (21. und 22. Oktober 2023) wird es darüber hinaus Künstler- und Designmärkte, Open-Air-Bühnen, Lichtinstallationen an Hausfassaden, einen Rikscha-Fahrservice, Malaktionen für Kinder und Walking-Acts geben. Abgerundet wird der 22. Oktober von einem verkaufsoffenen Sonntag.

Köln: Straßenfeste und Kirmes im November

Braunsfelder Martinsmeile

5. November 2023

Jährlich – am Sonntag vor dem Martinstag – findet die Martinsmeile als verkaufsoffener Sonntag in Braunsfeld statt. 2023 reihen sich die Verkaufsstände am 5. November entlang der Aachener Straße aneinander und es kann nach Herzenslust für die Weihnachtszeit eingekauft werden. Sankt Martin wird für die vielen Kids aus dem Veedel auch wieder „persönlich“ vor Ort sein.

Deutzer Kirmes

November 2023

Jährlich findet die Deutzer Kirmes in Köln zwei mal an der Deutzer Werft statt. Die Ausgabe im Frühling gab es bereits über die Ostertage. Die Herbstkirmes in Deutz findet traditionell im November statt. Der genaue Termin steht jedoch noch nicht fest. Die jährliche Kirmesdauer wurde von der Stadt Köln von ursprünglich 26 auf 18 Tage gekürzt.