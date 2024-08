“Pawlooza”: Erstes Festival für Hunde findet in Düsseldorf statt

Aus einer kleinen, eintägigen Veranstaltung für sogenannte Petfluencer, also Menschen, die auf Social Media mit ihren treusten Begleitern Content produzieren, ist über die Jahre ein ganzes Wochenende für die gesamte Hundebesitzer-Community geworden. Das „Pawlooza“-Festival steigt 2024 in Düsseldorf. Wir haben die Infos.

Festival für Hunde am Strandbad Lörick

Das Hunde-Festival „Pawlooza“ findet am 21. und 22. September 2024 in Düsseldorf am Strandbad Lörick statt. „Damit das Festival auch für Hunde ideal ist, haben wir uns bewusst für ein Open-Air-Event entschieden und ein umfassendes Tierschutzkonzept erstellt“, erklärt Organisator André Karkalis.

Die erste Ausgabe 2023 hat laut den Veranstaltern gezeigt, wie groß die Nachfrage nach einem Festival für Hunde und ihre Menschen ist.

Rahmenprogramm und verkaufsoffener Sonntag

Geboten wird außerdem ein volles Rahmenprogramm: Wasserspaß im Pool, Erfrischung an der Hundeeisdiele, zahlreiche Vorträge auf der Bühne von Experten und Agility-Kurse. Auch eine Beauty-Lounge gibt es, allerdings nur für die Protagonisten der Veranstaltung.

An 30 Verkaufsständen kann geshoppt und sich durch Leckerlis probiert werden. Die gastronomische Versorgung der Zweibeiner kommt natürlich auch nicht zu kurz.

Als Highlight wird die Verleihung der „German Petfluencer Awards“ angeprangert, erstmals vor Publikum – sozusagen die Oscars für tierische Content Creator. Eine Jury hat im Vorfeld die Accounts gesichtet und bewertet. Bei der Vielzahl an Influencern ist die Chance groß, auf Vierbeiner zu treffen, die man von Instagram oder Tiktok kennt.

Darf ich meinen eigenen Hund mitbringen?

Den eigenen Hund mitzubringen ist nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich erwünscht. Allerdings sollte sich jeder Hundehalter die Frage stellen, ob Bello, Struppi und Co. auch wirklich festivaltauglich sind. Geraten sie in großen Menschenmengen nicht in Stress? Kommen sie grundsätzlich gut mit anderen Hunden klar?

Wer sich nicht sicher ist, sollte das Event womöglich ohne Hund besuchen. Die Veranstalter empfehlen: „Schnuppere doch erstmal alleine rein! Es gibt viel zu entdecken und spannende Vorträge, und dein bester Freund wartet zuhause auf dich und wird hinterher mit Leckerlis belohnt.“

Das kosten die Tickets

Der Eintritt kostet pro Person 19 Euro und kann online erworben werden. VIP-Tickets sind für knapp 200 Euro zu haben, hier gibt es Zugang zur VIP-Lounge mit Catering und Überraschungen.

Hunde kommen kostenlos rein. Beim Ticketkauf muss allerdings die Anzahl der Hunde, die mitgebracht werden, angegeben werden.

Besucher unter 12 Jahren erhalten keinen Einlass.

Diese Hunde dürfen nicht aufs Gelände

Da es sich beim Festival rund um Hunde dreht, steht das Wohl der Tiere im Mittelpunkt. Folgende Infos solltet ihr vor eurem Besuch verinnerlicht haben:

Bis auf wenige Ausnahmen gilt auf dem Gelände Leinenpflicht (max. zwei Meter Länge, Langlauf- und Flexi-Leinen sind nicht erlaubt). Alle Besucher verpflichten sich außerdem, einem Regelkatalog zu befolgen.

Für den Einlass zum Festival werden folgende Dokumente benötigt:

Nachweis über eine gültige Tollwutimpfung (Impfpass) – für jeden Hund

Nachweis über eine gültige Hunde-Haftpflichtversicherung – für jeden Hund

Darüber hinaus dürfen folgende Hunde nicht am Event teilnehmen: