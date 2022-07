Feiern in überdimensionaler Flasche: Jägermeister Gigant feiert bei Parookaville Premiere

„Mit euch zu feiern ist groß. Ganz groß. Zeit, dass ihr einen Ort bekommt, der genau so groß ist wie ihr!“ – so leitet Jägermeister seinen Auftritt auf dem Parookaville-Festival in Weeze ein. Und der wird im wahrsten Sinne des Wortes gigantisch: Der Jägermeister Gigant ist das größte Festival-Modul, das das Unternehmen aus Wolfenbüttel je gebaut hat.

14 Meter ist der Jägermeister Gigant hoch und bietet auf 300 Quadratmetern – aufgeteilt auf drei Floors – reichlich Platz zum Feiern. Das Highlight: die überdimensionale Jägermeister-Flasche, in deren Innenraum die Parookaville-Besucher sowohl von Underground-Artists als auch von Headlinern mit feinsten Beats versorgt werden. Und so wird das Ganze dann aussehen:

Parookaville 2022: Das Programm im Jägermeister Gigant im Überblick

Insgesamt bietet der Jägermeister Gigant zwei Floors, die ab dem Nachmittag eines jeden Parookaville-Tages ab dem Nachmittag durchgängig bespielt werden: den Green Floor und den Orange Floor. Wie der drite Floor heißt und wie das Programm dort aussieht, ist noch nicht bekannt.

Freitag (22. Juli)

JÄGERMEISTER GIGANT: Green Floor

16.00 – 18.30 Uhr: Warm-Up

18.30 – 21.00 Uhr: Simo Lorenz

21.00 – 23.30 Uhr: Deas

23.30 – 02.00 Uhr: Adriana Lopez

02.00 – 04.00 Uhr: Lewis Fautzi

JÄGERMEISTER GIGANT: Orange Floor

15.00 – 17.00 Uhr: Annett Gapstream

17.00 – 19.00 Uhr: Conscious

19.00 – 21.00 Uhr: Spencer Parker

21.00 – 23.00 Uhr: Esther Silex

23.00 – 01.00 Uhr: Patrick Mason

01.00 – 02.45 Uhr: Flug

02.45 – 04.00 Uhr: Klaudia Gawlas

Samstag (23. Juli)

JÄGERMEISTER GIGANT: Green Floor

16.00 – 20.30 Uhr: Warm-Up

20.30 – 23.00 Uhr: Dana Montana

23.00 – 01.30 Uhr: Raven

01.30 – 04.00 Uhr: Patrick Mason

JÄGERMEISTER GIGANT: Orange Floor

17.30 – 19.00 Uhr: Sarazar

19.00 – 21.00 Uhr: Lovra

21.00 – 23.00 Uhr: Eskei83

23.00 – 01.00 Uhr: Pretty Pink

01.00 – 02.30 Uhr: Marten Horger

02.30 – 04.00 Uhr: Digitalism

Sonntag (24. Juli)

JÄGERMEISTER GIGANT: Green Floor

18.00 – 21.00 Uhr: Simo Lorenz

21.00 – 23.00 Uhr: Gerald VDH

23.00 – 01.00 Uhr: Fabio Florido

JÄGERMEISTER GIGANT: Orange Floor

15.00 – 17.00 Uhr: DJ Norma

17.00 – 19.00 Uhr: DJ Holographic

19.00 – 21.00 Uhr: Jennifer Cardini

21.00 – 23.00 Uhr: Terr

23.00 – 01.00 Uhr: Gerd Janson

Jägermeister Gigant bei Parookaville 2022: Shot Bot als weiteres Highlight

Dieses ganz besondere musikalische Erlebnis fest hält der Jägermeister Shot Bot. Dabei handelt es sich um einen Fotoroboter, der normalerweise Stars auf den roten Teppichen dieser Welt ablichtet. Er steht exklusiv in einem Hangar direkt am Jägermeister Giganten. Begleitet von einem eiskalten Jägermeister-Shot könnt ihr diesen speziellen Moment dort auf einem Foto verewigen.

