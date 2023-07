Parookaville heute: Das komplette Line-up und die Headliner – Fotos

Der Festivalsommer 2023 ist im vollen Gange, endlich wieder Parookaville! Vom 21. bis 23. Juli 2023 findet die siebte Ausgabe des EDM-Festivals am Airport Weeze statt. Wir präsentieren euch das gesamte Line-up von Parookaville 2023 – mit besonderem Fokus auf die Headliner.

>> Parookaville 2023: Von Tickets bis Camping – alle Infos zum Festival in Weeze <<

Unter den bestätigten Headlinern finden sich gleich einige große Namen wieder, die für so einige durchzechte Nächte auf dem Festivalgelände stehen. Die musikalische Bandbreite bleibt weiter im Elektronischen verwurzelt, wächst aber organisch in andere Bereiche: Scooter dürfen wieder zum wilden Abriss laden, das amerikanische Future-Bass-Duo The Chainsmokers heizt euch ebenso ein, wie weltberühmte DJ-Größen à la Felix Jaehn, Hardwell, Oliver Heldens und W&W.

>> Wann und wo die Headliner und DJs während Parookaville 2023 zu sehen sind, verraten wir euch hier! <<

Parookaville 2023: Das Line-up im Überblick

Das sind die Headliner im Parookaville-Line-up 2023:

Afrojack (Headliner)

Alesso (Headliner)

Alok (Headliner)

Dimitri Vegas & Like Mike (Headliner)

Felix Jaehn (Headliner)

Fisher (Headliner)

Hardwell (Headliner)

KSHMR (Headliner)

Kygo (Headliner)

Oliver Heldens (Headliner)

Reinier Zonneveld (Headliner)

Scooter (Headliner)

Steve Aoki (Headliner)

Timmy Trumpet (Headliner)

The Chainsmokers (Headliner)

Vini Vici (Headliner)

W&W (Headliner)

>> Parookaville 2023: Die wichtigsten Tipps zur Anreise zum EDM-Festival in Weeze <<

Außerdem dürft ihr euch auf folgende Künstler, Acts und DJs freuen:

Olaf, der Flipper

Act of Rage

Andrew Rayel

Alle Farben

Apashe

Brennan Heart & Jonathan Mendelsohn

Cosmic Gate

Curbi

Da Tweekaz

David Puentez

D-Block & S-te-Fan

Dimitri K

Dr. Peacock

Finch

FRDY

Gabry Ponte

Gareth Emery

Giuseppe Ottaviani

GRAVEDGR

Habstrakt

Hard Driver

HBZ

Headhunterz

Holy Goof

HUGEL

I Hate Models

Imanbek

Jebroer

Joel Corry

Kayzo

Klangkuenstler

Lari Luke

Lost Identity

Lucas & Steve

LUM!X

Luude

Mau P

Mike Williams

Mish

Miss K8

Marten Hørger

Neelix

N-Vitral

OBS (Ostblockschlampen)

Paul Elstak

Plastik Funk

Rooler

Slander

Stella Bossi

TEKNOCLASH

Trym

Tujamo

VIZE

Wildstylez

Will Sparks

999999999

Vintage Culture

Topic

Showtek

Sub Zero Project

Paul van Dyk

SEFA

OBS

Nicky Romero

Meduza

MATTN

Lumix

und viele mehr!

Auch Oliver Pocher wird beim Mega-Event in Weeze auftreten: Was genau geplant ist, erfahrt ihr hier.

Noch mehr Infos zu Parookaville findet ihr hier:

Es soll doch lieber ein anderes Festival sein? Hier präsentieren wir euch die besten Festivals, die NRW dieses Jahr zu bieten hat!