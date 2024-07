Von der Achterbahn in den XXL-Pool, vom Riesenrad vor der größte Festivalbühne in NRW: Beim Parookaville hatten die zahlreichen Besucher am Freitag einiges zu tun – und kamen beim sommerlichen Wetter gut ins Schwitzen. Wer sich da bis spät in die Nacht vor den Bühnen in der Menge treiben lassen wollte, musste ordentlich Ausdauer mitbringen: Die Shows der DJs brachten jeden Fuß zum Abheben und jeden Kopf zum Schwingen. Was für eine Stimmung, was für ein Tag!

