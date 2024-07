Parookaville 2024: So wird das Wetter am Wochenende in Weeze

Bodys mit transparenten Röcken, Shorts und Croptops: All das können Raverinnen, die zum Parookaville 2024 gehen, schon einmal bereitlegen. Denn die Wettervorhersage für Deutschlands größtes EDM-Festival in Weeze ist bombastisch! Wenn Armin van Buuren, Steve Aoki und Co. auf den Bühnen performen, könnte es äußerst heiß und schwitzig werden. Das sagt unser Wetter-Experte Dominik Jung.

Parookaville 2024: Wie wird das Wetter am Freitag, 19. Juli, in Weeze?

Pünktlich zum Festival-Auftakt am Freitag verziehen sich alle Wolken aus NRW. „Wir rechnen mit 30 Grad und strahlendem Sonnenschein in Weeze“, so Diplom-Meteorologe Dominik Jung. Wenn Mogouai, Timmy Trumpet und Konsorten auflegen, könnt ihr euch also in eure heißesten Sommer-Outfits schmeißen. Hier seht ihr übrigens den kompletten Timetable vom Parookaville 2024.

>> Die besten Festivals in NRW: Parookaville, San Hejmo, Juicy Beats und Co. <<

Wetter Weeze: Das sind die Prognosen für den Festival-Samstag, 20. Juli

Den Höhepunkt der Woche erreicht das Wetter am Samstag, dem Bergfest des Parookavilles 2024. Petrus scheint ein echter Raver zu sein, denn es soll bis zu 33 Grad heiß werden. Festival-Besucher könnten hier richtig ins Schwitzen kommen. Laut Dominik Jung soll ein hoher Feuchtigkeitsanteil in der Luft liegen. Es wird schwül!

>> Kein Ticket? Hier könnt ihr das Parookaville online verfolgen <<

Wetterumschwung am Sonntag in Weeze: Darauf müssen Parookaville-Besucher sich einstellen

Am Sonntag, dem 21. Juli, ziehen dann erste Wolken in Weeze auf. Jung: „Es kann zu leichten Regenschauern und Gewittern im Rheinland kommen, die auch vor Weeze keinen Halt machen.“ Bei Felix Jaehn, Don Diablo, Ski Aggu, Heino und Co. gibt’s dann also eine Gratis-Dusche ganz ohne Schlangestehen auf dem Camping-Areal…

Wetter NRW: Ist der Sommer endlich da?

Die folgende Woche soll es bei durchschnittlich 25 Grad mit wechselhaft bis warmen Wetter weitergehen. „Die Hitze aus Südeuropa hat uns aber noch nicht erreicht“, stellt Dominik Jung klar. Über Deutschland liege immer noch ein sogenannter Jetstream, der in Abständen immer wieder kalte Luftmassen hereinlasse (hier die ganze Wetter-Analyse von Dominik Jung nachlesen).

Für alle, die beim letzten Mal nicht dabei waren: Parookaville 2023 – die besten Festival-Bilder aus Weeze