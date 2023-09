Parookaville 2024: Vorverkauf fürs Festival startet bald – das ist neu

Aufwändig gestaltete Bühnen, Pyrotechnik und bunte Laser-Shows: So lieben EDM-Fans das Parookaville in Weeze (NRW). Nach der ausverkauften siebten Ausgabe 2023 kündigen die Veranstalter bereits im September erste Infos fürs nächste Festival im Juli 2024 an. Hier bekommt ihr alle Infos!

Wann findet das Parookaville 2024 statt?

Im kommenden Jahr findet das Parookaville vom 19. bis zum 21. Juli am Flughafen Weeze statt.

Parookaville 2024 auf einen Blick

Wann? 19.-21. Juli 2024

Wo? Flughafen Weeze

Parookaville 2024 in Weeze: Wann startet der Ticketvorverkauf?

Bereits ab dem 1. Oktober 2023, 12 Uhr, könnt ihr euch Tickets fürs Parookaville 2024 in allen Kategorien sichern. So viel vorweg: Die gigantische Campsite mit 45.000 Besucherplätzen erhält im kommenden Jahr ein umfangreiches Upgrade.

Parookaville 2024: Das ist neu – Campsite-Upgrade

Bernd Dicks, Co-Founder und -Geschäftsführer der Parookaville GmbH, erklärt: „Für 2024 haben wir uns als erstes die Campsite vorgenommen. Die Wünsche unserer Gäste entwickeln sich weiter, daher haben wir neue Kategorien am Start. Gleichzeitig bleibt das Base Camp so, wie es zigtausende Citizens lieben und haben wollen. Die neue Frühanreise-Option ab Mittwochmittag ist ein Zugewinn für alle Campsite-Gäste! Unsere Ultra-Fans kriegen für einen geringen Aufpreis die Chance auf beste Plätze, gleichzeitig entspannt sich für alle die Anreise durch die Verteilung auf zwei Tage. Die Sanitäranlagen haben in diesem Jahr nicht immer den Qualitätsansprüchen entsprochen, daher gibt es nächstes Jahr mehr Stationen und Ausfallsicherungen. Ich bin mir sicher, uns ist hier eine kleine Campsite-Revolution gelungen – auch, weil wir gleichzeitig die Preise konstant halten.“

Beim Parookaville soll es 2024 erstmals ein Friendship Camping geben. Reservierte Parzellen von circa 80 Quadratmetern im Paket mit acht Full Weekend Visa (Festivaltickets) sollen maximale Flexibilität für Gruppen in der Anreise bieten und ihnen ein gemeinsames Camping-Erlebnis garantieren. Zudem ist der neue „Early Campsite Access“ für alle acht Personen im Paketpreis enthalten.

Im neuen Green Camp sollen die Bürger ein besonderes Augenmerk auf das Miteinander, saubere Wiesen während und nach dem Festival sowie ruhigere Stunden in der Nacht zur Erholung von der Madness legen. Mit separatem Parkplatz, Check-In und Sanitärbereich sowie kurzer Anbindung zum Penny Azubi Store. Das alles wird ohne Aufpreis im Vergleich zum Base Camp angeboten.