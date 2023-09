Düsseldorfer Büchermeile an der Rheinpromenade heute und morgen 2023 – alle Infos

Durch unzählige alte Bücher blättern, Schnäppchen absahnen und sich durch Antiquariate und private Sammlungen wühlen: die Düsseldorfer Büchermeile macht es möglich! 2023 findet das beliebte Event erstmals wieder dreimal Jahr statt. An der Location hat sich nichts geändert: an der Rheinpromenade geht es geschwindfüssig vorbei an unzähligen Ständen, zudem locken Klaviermusik und kraftbeseelte Köstlichkeiten.

>> Wochenende in Düsseldorf: Flohmärkte, Konzerte, Kultur – unsere Tipps <<

Düsseldorfer Büchermeile 2023: Wann findet die nächste Büchermeile statt?

Für 2023 haben sich die Veranstalter insgesamt drei Wochenenden für den beliebten Bücherbummel herausgesucht. Zusätzlich plant man noch einen Auftritt beim Hohe-Straßen-Fest in Düsseldorfs kleinstem Stadtteil, der Carlstadt, im September.

Das sind die nächsten Termine der Büchermeile in Düsseldorf:

2. bis 3. September 2023

Sonntag, 17. September 2023 (im Rahmen vom Hohe-Straße-Fest)

>> Flohmärkte in Düsseldorf: Die nächsten Trödel-Termine im Überblick <<

Düsseldorfer Büchermeile 2023: Öffnungszeiten

Die Düsseldorfer Büchermeile hat sowohl samstags, als auch sonntags von ca. 11 bis 19 Uhr geöffnet.

Düsseldorfer Büchermeile 2023: Buchhändler, Antiquariate, Kulinarisches

Circa 60 Buchhändler, Antiquariate, und private Sammler aus dem gesamten Bundesgebiet offerieren auf der Düsseldorfer Büchermeile Seltenes, Schönes, lange Verschollenes, alte Bücher und natürlich, wie immer, jede Menge Schnäppchen. Auch für die Kleinsten werden spannende Bücher und Spiele angeboten. Musikalisch untermalt wird die Büchermeile von Klavierspieler Norbert Schulte.

Wer selbst Bücher an den Mann (oder die Frau) bringen will, der kann seine Bücher kostenlos und sachverständig vor Ort schätzen lassen. Für kulinarische Köstlichkeiten sorgt Bäckermeister Frank Nohn mit köstlichem Laugengebäck, Crêpes und Bratwurst. Frische Kaffee-Variationen serviert das „Service mit Herz“-Team vom Coffee-Bike.