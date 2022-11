Düsseldorf: MTV Music Week ist gestartet – neue Veranstaltungen bekanntgegeben

Seit Montag, dem 7. November, läuft in Düsseldorf die MTV Music Week. Bis einschließlich Sonntag, dem 13. November, heißt das Partys, Ausstellungen, Konzerte, Festivals und viele weitere Veranstaltungen in der Landeshauptstadt. Über die ganze Stadt verteilt bieten unterschiedlichste Locations die komplette kulturelle Bandbreite ab. Das Highlight sind dann schließlich die MTV Europe Music Awards am Sonntag.

Zum Start der Woche erklärte Katrin Liebold, Senior Talent & Music Manager bei MTV: „Mit der MTV Music Week verwandelt sich Düsseldorf in dieser Woche in DIE Musikhauptstadt, die mit den zahlreichen großen und feinen Veranstaltungen die ganze Vielfalt der Marke MTV präsentiert. Ein besonderes Highlight für uns wird dabei der MTV Best German Act Award am Freitag in der Nachtresidenz, wo wir bereits den ersten MTV EMA Award vergeben werden.“

Auch die Stadttochter D.LIVE hat großen Anteil an der Realisierung der Music Week. Daniela Stork, Executive Director Booking, Ticketing & Special Events bei D.LIVE, fügte hinzu: „Gemeinsam mit dem Team von MTV Germany, dem Kulturdezernat der Stadt Düsseldorf und mit einer unglaublichen Resonanz und viel Herzblut seitens der Kulturschaffenden in Düsseldorf haben wir in kürzester Zeit ein Kulturprogramm für die MTV Music Week auf die Beine gestellt, das sich sehen lassen kann! Uns ist damit ein Schulterschluss zwischen der freien Kulturszene, den städtischen Kulturinstituten sowie der Clubkulturszene gelungen.“

So findet bereits am Montag im Ratinger Hof eine Reise durch die queere* Musikgeschichte statt. Die MTV Music Week presents Velvet Curtains – Legends of Music. Am Samstag, den 12. November, findet zudem ein Dance-Battle statt, veranstaltet vom FORUM URBANE TANZKUNST mit dem tanzhaus nrw.

