MTV EMA in Düsseldorf 2022: Diese Stars sind am 13. November dabei

Am 13. November werden die Europe Music Awards 2022 im Düsseldorfer PSD Bank Dome verliehen. Die Moderation der Veranstaltung übernehmen der britische Superstar Rita Ora und der Schauspieler und Regisseur Taika Waititi. Und nun sind auch die ersten Musik-Acts bekanntgegeben worden.

MTV Europe Music Awards 2022 in Düsseldorf: Mit Ava Max, Bebe Rexha und David Guetta

So wird Ava Max im PSD Bank Dome auftreten. Die 28-Jährige Sängerin aus Albanien trat erstmals 2018 in Erscheinung mit der Hit-Single „Sweet But Psycho“, womit ihr der internationale Durchbruch gelang. Es folgten Kollaborationen mit David Guetta und Jason Derulo. Im September 2020 erschien dann ihr Debüt-Album „Heaven & Hell“, welches in Österreich und Großbritannien Gold-Status errang, in den USA gab es sogar Platin.

Weiter ist auch die US-amerikanische Künstlerin Bebe Rexha dabei. Die in Brooklyn aufgewachsene Sängerin hatte 2014 ihren internationalen Durchbruch als Gastmusikerin der Band „Cash Cash“ im Song „Take Me Home“. Von da an ging es nur noch steil nach oben, es folgte 2018 das Debütalbum „Expectation“, welches Platin in den USA holte, drei Jahre später gab es den Nachfolger „Better Mistakes“. Dort aber blieb der ganz große Charterfolg aus.

Neben den beiden Sängerinnen wird auch Star-DJ und Produzent David Guetta in Düsseldorf vertreten sein. Der Franzose gilt mit als Begründer des EDM, der Electronic Dance Music, und hat vielen Stars zum Durchbruch verholfen. Mit zwei Grammy Awards sowie zehn Nominierungen und sieben Nummer-1-Singles in Großbritannien ist er auf Spotify auf Nummer 4 der meist gestreamten Künstler auf der Streaming-Plattform.

MTV Europe Music Awards 2022 in Düsseldorf: Muse, Lewis Capaldi und Gorillaz sind dabei

Apropos Großbritannien: Auch die Gorillaz sind in Düsseldorf vertreten. Die Briten, die inzwischen sieben Alben veröffentlicht haben, sind ein Phänomen. Denn eigentlich gibt es nur zwei feste Bandmitglieder mit Damon Albarn und Jamie Hewlett. Ansonsten bedienen sich die beiden Musiker immer wieder verschiedenster Gastmusiker und Produzenten, sodass die Gorillaz mehr ein Zusammenschluss als eine feste Band sind. Der Erfolg gibt ihnen aber recht, wie etliche Nominierungen und Preise belegen.

Muse dagegen sind ein lang zusammengewachsenes Trio und bereits seit 1994 gemeinsam unterwegs. In Teignmouth in England gegründet, haben Frontmann Matthew Bellamy und Co. inzwischen neun Studioalben veröffentlicht und mehrfach Platin- und Goldauszeichnungen gewonnen. Ihr letztes Album „Will Of The People“ erschien im August 2022.

Ebenfalls dabei ist Lewis Capaldi, Singer-Songwriter aus Schottland und erstmals bei dem EMAs dabei. 2019 veröffentlichte er sein Debütalbum und dort hatte vor allem die Single „Someone You Love“ unglaublichen Erfolg. Es ist die Single, die sich am längsten in den britischen Top-10-Charts halten konnte und mit 2,3 Milliarden Streams auf Spotify zu einem der fünf meist gestreamten Songs aller Zeiten gehört.

Weitere Künstler sollen noch folgen, wir halten euch auf dem Laufenden!