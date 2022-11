MTV Awards 2022 in Düsseldorf: „Gorillaz“-Konzert in der Tonhalle diesen Samstag

Anlässlich der MTV Music Awards lässt es Düsseldorf so richtig krachen. Ein tolles Rahmenprogramm findet in zahlreichen Locations statt, bis es am Sonntag (13. November) zur großen Preisverleihung kommt.

Bevor es soweit ist, gibt es am Samstag (12. November) ein Special der Grammy-preisgekrönte Band „Gorillaz“ als Headliner der „MTV World Stage Düsseldorf“ in der Tonhalle. Alle Infos zum Konzert.

MTV Music Week in Düsseldorf: „Gorillaz“ sind Headliner der MTV World Stage

Das Konzert findet im Vorfeld der MTV EMAs 2022 statt, die am Sonntag, den 13. November, um 21 Uhr von Rita Ora sowie Taika Waititi moderiert und ebenfalls live übertragen werden. Die MTV World Stage zeigt die angesagtesten Acts der aktuellen Musikszene und bietet ihnen eine Plattform. Dieses Jahr findet im Rahmen der MTV Music Week in Düsseldorf die MTV World Stage in der Tonhalle statt. Headliner sind die Grammy-Preisträger „Gorillaz“.

>> Harry Styles, Kontra K und mehr: die Nominierten der MTV European Music Awards in Düsseldorf <<

Wer sind „Gorillaz“?

Die Gorillaz, die bereits 1998 von dem Musiker Damon Albarn und dem Künstler Jamie Hewlett gegründet wurden, bestehen aus dem Sänger 2D, dem Bassisten Murdoc Niccals, dem Schlagzeuger Russel Hobbs und dem Gitarristen Noodle. Gemeinsam haben sie bereits sieben Alben produziert. Die britische Band ist gerade erst aus ihrer Welttournee zurückgekehrt.

„Gorillaz“ in Düsseldorf: Konzert in der Tonhalle zeigt Songs aus dem neuen Album „Cracker Island“

Das achte Studioalbum „Cracker Island“ ist auch schon auf dem Weg und soll im Februar 2023 erscheinen. Vielleicht gibt’s auf dem Konzert in der Tonhalle bereits eine Kostprobe? Bei den diesjährigen MTV EMAs ist die Band für einen Award in der Kategorie „Best Alternative“ nominiert.

MTV World Stage in der Tonhalle: Gibt es noch Tickets für das „Gorillaz“-Konzert in Düsseldorf?

Für das Konzert in der Tonhalle gibt es keine Tickets im Vorverkauf oder an der Abendkasse. Die Karten werden über die Band selbst an die Fans vergeben, dazu gab es vor ein paar Tagen eine Mail mit einem Code.

Was ist die MTV World Stage?

Die MTV World Stage ist eine internationale Veranstaltungsreihe, bei der die aktuell gefragtesten Künstler der Welt vorgestellt werden. Die MTV World Stage wird live aufgezeichnet.

Die EMAs werden am 13. November live auf MTV in mehr als 170 Ländern sowie auf Pluto TV und Comedy Central in Deutschland übertragen.

Bis zum 9. November um 23.59 Uhr könnt ihr auf www.mtvema.com für euren Favoriten abstimmen.