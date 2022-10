MTV Europe Music Awards 2022 in Düsseldorf: Fotos der Nominierten

Taylor Swift ist nominiert für das beste Video, als beste Künstlerin, bester Pop-Act, das beste "Longform Video" und die "größten Fans". Foto: Evan Agostini/Invision/AP/dpa Harry Styles ist nominiert für den besten Song, das beste Video, als bester Künstler, bester Live-Act, Pop-Act und für die größten Fans. Foto: Evan Agostini/Invision7ap/dpa Die spanische Sängerin Rosalia ist nominiert für den besten Song, als beste Künstlerin, als bester Latin-Act, das beste "Longform Video" und "Best Local Act". Foto: Álex Zea/EUROPA PRESS/dpa Nicki Minaj ist nominiert für den besten Song, das beste Video, als beste Künstlerin, als bester Hip Hop-Act und für die "größten Fans". Foto: Charles Sykes/Invision/AP/dpa Beyoncé ist nominiert als beste Künstlerin. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa Twenty One Pilots sind nominiert als bester Alternative-Act und für den besten Auftritt im Metaverse (Roblox). Foto: Charles Sykes/Invision via AP/dpa Der kanadische Rapper The Weeknd ist nominiert als bester Live-Act. Foto: Ashley Landis/AP/dpa Priya Ragu ist nominiert als bester Schweizer Act. Foto: MTV Patent Ochsner sind nominiert als bester Schweizer Act. Foto: MTV Nina Chuba ist nominiert als bester Deutscher Act. Foto: MTV / RicoZartner Marius Bear ist nominiert als bester Schweizer Act. Foto: MTV Loredana ist nominiert als bester Schweizer Act. Foto: MTV Lizzo ist nominiert für den besten Song, als bester Pop-Act und in der Kategorie "Video For Good". Foto: Mark Terrill/Invision via AP/dpa Leony ist nominiert als bester Deutscher Act. Foto: MTV / Viktor Schanz Lady Gaga ist nominiert als bester Live-Act und für die "größten Fans". Foto: Matt Sayles/Invision/AP/dpa Kontra K ist nominiert als bester Deutscher Act. Foto: MTV / niculai_constantinescu Kendrick Lamar ist nominiert für das beste Video, als bester Live- und Hip Hop-Act, sowie in der Kategorie "Video For Good" (The Heart Part 5). Foto: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa Justin Bieber ist nominiert für den besten Auftritt im Metaverse. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa Jack Harlow ist nominiert für den besten Song und als bester Hip Hop Act. Foto: Evan Agostini/Invision/AP/dpa Die Giant Rooks sind nominiert als bester Deutscher Act. Foto: MTV / Moritz Kind Faber ist nominiert als bester Schweizer Act. Foto: MTV Ed Sheeran ist nominiert als bester Live-Act, Pop-Act und in der Kategorie "Video For Good". Foto: Ian West/PA Wire/dpa Doja Cat ist nominiert für das beste Video, die beste Collab und als bester Pop-Act. Foto: Jordan Strauss/Invision/dpa Coldplay ist nominiert als beste Live-Band. Foto: Suzan Moore/PA Wire/dpa Charli XCX ist nominiert für den besten Auftritt im Metaverse (Roblox). Foto: Evan Agostini/Invision via AP/dpa Die südkoreanische K-Pop-Band BTS ist nominiert als beste K-Pop-Band, für die "größten Fans" und den besten Auftritt im Metaverse. Foto: Lee Jin-Man/AP/dpa Die K-Pop-Band Blackpink ist nominiert für das beste Video, als beste K-Pop-Band, für die "größten Fans" und den besten Auftritt im Metaverse. Foto: Evan Agostini/Invision/AP/dpa Die deutsche Rapperin Badmómzjay ist nominiert als bester Deutscher Act. Foto: MTV / PhilippGladsome Latin-Star "Bad Bunny" ist nominiert für den besten Song, beste Collab und als bester Latin Act. Foto: Chris Pizzello/Invision via AP/dpa Adele, Sängerin aus Großbritannien, ist nominiert als beste Künstlerin. Foto: Ian West/PA Wire/dpa

Die Spannung steigt: Wer wird in den zahlreichen Kategorien der MTV Europe Music Awards in Düsseldorf 2022 groß abstauben, wer geht am Ende leer aus? Wir zeigen euch alle Nominierten in den größten Kategorien auf einen Blick.

>> Harry Styles, Kontra K und mehr – Die Nominierten der MTV Europe Music Awards in Düsseldorf <<

Auf der Liste der Nominierten drängt sich vor allem ein Namen nach vorne: Harry Styles findet sich in sieben Kategorien wieder, darunter als „Best Artist“ und mit „As It Was“ nominiert für den besten Song.

Unter den internationalen Top-Anwärterinnen finden sich große Namen wie Taylor Swift, Nicki Minaj und Rosalía. Taylor Swift darf sich dabei auch über eine Nominierung in der neuen EMA-Kategorie „Best Longform Video“ freuen – das rund 15-minütige Video „All Too Well: The Short Film“ nähert sich Ende Oktober den 80 Millionen Aufrufen.

>> MTV Europe Music Awards 2022 in Düsseldorf: Tickets, Stars und alle Infos <<

Über eine Nominierung als „Best German Act“ dürfen sich Badmómzjay, Kontra K, Giant Rooks, Leony und Nina Chuba freuen. In der Kategorie „Best Swiss Act“ sind Faber, Loredana, Marius Bear sowie Patent Ochsner und Priya Ragu nominiert.