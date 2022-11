MTV EMA 2022 in Düsseldorf: Badmómzjay ist Best German Act

Die MTV Music Week im Rahmen der European Music Awards ist im vollen Gange, am Sonntag findet dann im PSD Bank Dome das Highlight mit der Verleihung der Awards und vielen Stars statt. Am Freitag gab es in der Düsseldorfer Nachtresidenz aber bereits die erste Preisverleihung, dort wurde der Best German Act bekannt gegeben.

Wie bereits im Vorjahr konnte die Rapperin Badmómzjay den Preis mit nach Hause nehmen. Sie setzte sich gegen ihre nationale Konkurrenz bestehend aus Kontra K, Leony, Nina Chuba sowie Giant Rooks durch. Ihr Debütalbum „Badmómz“ kletterte 2021 auf Anhieb in die Top 10 der Charts. Im August veröffentlichte die 19-Jährige eine neue Single namens „Survival Mode (Intro)“, vor wenigen Wochen erschien dann „Keine Tränen“, das es bis auf Platz 8 schaffte.

<< MTV EMAs Düsseldorf LIVE: „Best German Act Award“ in der Nachtresidenz <<

Neben den Musikstars waren aber noch viele weitere Berühmtheiten und Hingucker vor Ort. So führten Riccardo Simonetti und Aminata Belli als Hosts in der Nachtresidenz durch die Show, zudem gab es einige Auftritte zu sehen. Mit einem Überraschungsgig sorgte die amerikanische Singer-Songwriterin GAYLE für eine Menge Jubel bei den anwesenden Gästen. Sie sang den Song „sleeping with my friends“ und macht sich noch Hoffnungen im Bereicht „Best New“ und „Best Push“, wo sie für Sonntag ebenfalls nominiert ist.

Mit Domiziana und Kaffkiez waren zwei weitere Music-Acts am Start, die die Fans begeisterten. Doch es musste nicht immer nur Musik sein. So war auch Influencerin und Internetstar Dagi Bee auf dem roten Teppich dabei.

>> MTV EMA 2022 Düsseldorf: großes Staraufgebot <<

Am Sonntag werden dann live auf MTV, ausgestrahlt in über 170 Ländern, viele weitere Preise in Düsseldorf vergeben. Die Pre-Show startet um 20 Uhr, eine Stunde später beginnt dann die eigentliche Show im PSD Bank Dome.