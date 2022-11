MTV K-Pop-Party im Ufer 8 / The Eight Club am Freitag – alle Fotos

Die südkoreanische Girlgroup "3YE" startete im The Eight Club (Ufer 8) am Freitag die MTV Music Week in Düsseldorf Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Vor Ort waren natürlich auch viele Fans der Band. Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Die Stimmung im Rathausgebäude an der Rheinpromenade: bombastisch! Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Bei diesem Einstand darf man sich bereits jetzt auf den Rest der MTV Music Week in Düsseldorf freuen. Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Wir zeigen euch alle Foto-Highlights vom Freitag, dem 4. November 2022. Viel Spaß! Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers

Mit Vollgas in die MTV Music Week: Passend zur Verleihung der MTV Europe Music Awards am 13. November im PSD Bank Dome erobern zahlreiche Künstler über eine ganze Woche lang einige der heißesten Locations der Landeshauptstadt. Am Freitag startete die südkoreanische Girlgroup „3YE“ im The Eight Club (Ufer 8) in die Nacht – und was für eine! Unser Fotograf war mit vor Ort und hat die besten Momente für euch festgehalten.

Zahlreiche K-Pop-Bands unter den Nominierten

Bei den EMAs unter anderem als beste K-Pop-Acts nominiert sind neben Blackpink auch BTS, SEVENTEEN, Tomorrow X Together (TXT), ITZY und TWICE. Die Liste aller Nominierten findet ihr hier.

Alle Party-Fotos aus Düsseldorf findet ihr hinter diesem Link:

>> Düsseldorf: Die aktuellen Partyfotos aus Sir Walter, Sub & Co. <<

Noch auf der Suche nach weiteren Events und Partys? Dann solltet ihr unbedingt mal hier vorbeischauen:

>> Düsseldorf: Die besten Wochenend-Tipps, Events und Freizeitangebote <<