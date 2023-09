Nachtresidenz Düsseldorf: „König der Nacht“ mit dem Blick hinter die Kulissen – das passiert in der Resi

23 Jahre Nachresidenz: So lange schon lockt der Düsseldorfer Club die Gäste in seine heiligen Hallen. Dabei lassen sich Geschäftsführer Marcel Oelbracht und sein Team immer wieder etwas Neues einfallen – Stillstand gibt es nicht! Ein besonderes Programm-Highlight: Im September feiert der Film „König der Nacht“ Premiere vor Publikum, ab Oktober ist die Doku bei YouTube zu sehen.

Was passiert eigentlich wirklich in der Resi? Eine Antwort auf diese Frage gibt der Film „König der Nacht“. Drei Jahre lang hat Martin Miron Marcel Oelbracht und sein Team mit der Kamera begleitet. Die Zwangspause während der Corona-Pandemie, dann der Deckeneinsturz mit gravierenden Folgen für den Betrieb und das Personal: Der Film zeigt, wie der Club diese Herausforderungen gemeistert hat und gibt dabei auch sehr private Einblicke.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von König Der Nacht (@_koenigdernacht_)

Und nicht nur das. Was nach außen hin für viele wie eine glamouröse, ewig andauernde Party mit viel Champagner auf 1800 Quadratmetern aussehen mag, hat auch eine Kehrseite. Diebstähle, Bandenkriminalität und Drogeneskapaden stehen da genauso auf dem Programm wie die aktuellen Herausforderungen der Zeit mit einer veränderten Ausgehkultur: Digitalisierung und steigenden Lebenshaltungskosten beeinflussen die Gästezahlen stark. So lautet auch der Filmuntertitel nicht ohne Grund: „Ein Leben Zwischen Schall und Rau(s)ch“.

Seine Premiere feiert der „König der Nacht“ am 22. und 23. September vor geladenem Publikum, im Anschluss finden die Aftershow-Partys statt. Ab 1. Oktober ist der Film dann auf YouTube zu sehen.

Nachtresidenz Düsseldorf: Afterwork-Party mit Fresh Music Live startet im Oktober 2023

Zum Schluss noch eine weitere gute Nachricht: Unter dem Motto „Good Old Times meets Fresh Music Live“ findet ab Oktober eine neue Afterwork-Party im Kuppelsaal der Nachtresidenz stand. Am 10. Oktober öffnen sich dann zum ersten Mal an einem Dienstag die Türen des Clubs für alle, die ihren Feierabend bei perfektem Sound und in wunderschöner Atmo feiern wollen. Im Rahmen der MTV EMAs gibt es eine Sonderausgabe am 4. November und am 12. Dezember steht FML dann wieder an einem Dienstag auf der Kuppelsaal-Bühne!