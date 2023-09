Düsseldorf

„König der Nacht“-Premiere in der Nachtresidenz: Das sind die schönsten Fotos!

27. September 2023

Seit 23 Jahren steht die Düsseldorfer Nachtresidenz wie kaum ein zweiter Club der Stadt für pulsierende Partynächte und Nightlife pur. Doch was passiert eigentlich hinter den Kulissen? Dem will die Doku "König der Nacht" auf den Grund gehen. Am 22. und 23. September feierte der Film seine Premiere in der Nachtresidenz – und wir zeigen die Fotos dazu.