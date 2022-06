Syndicate Festival 2022: Line-up, Tickets und alle Infos zum Festival in Dortmund

Das Syndicate Festival in Dortmund ist in der Festival-Landschaft NRWs eine feste Institution. 2022 soll das Festival nach den Ausfällen der vergangenen beiden Jahre wieder am Start sein. Wir haben alle Infos zum Line-up, den Floors und den Tickets für das Syndicate Festival in den Dortmunder Westfalenhallen für euch im Überblick.

Was ist das Syndicate Festival?

Das Syndicate Festival (eigene Bezeichnung: Syndicate Ambassadors in Harder Styles) ist ein eintätiges Indoor-Festival in Dortmund. Hier legen vor allem DJs der Hardcore-Techno- und Hardstyleszene auf.

>> Nibirii 2022: Tickets, Stages, Line-up – alle Infos zum Festival in Düren <<

Nach zweijähriger Durststrecke soll das Festival nun wieder mit der elektronischen Musikfamilie gefeiert werden. Zum 14. Mal werden dann tausende Menschen in den Westfalenhallen zusammenkommen.

Seit wann gibt es das Syndicate Festival?

Erstmals fand das Syndicate Festival im Jahr 2007 statt. Bei der ersten Ausgabe kamen ca. 10.000 Besucher. Von da an wurde das Festival jährlich durchgeführt und zählte 2015 erstmals 20.000 Besucher. In den vergangenen beiden Jahren musste das Festival jedoch coronabedingt abgesagt werden.

>> Zeltfestival Ruhr 2022: „Die Fantastischen Vier“ sind dabei – alle Infos zum Line-up <<

Wo und wann findet das Syndicate Festival 2022 statt?

2022 wird das Syndicate Festival am 2. Oktober von 20 bis 6 Uhr stattfinden. Ort des Geschehens ist wie immer die Westfalenhalle in Oberhausen.

>> Smag Sundance Festival 2022: Tickets, Stages, Line-up – alle Infos <<

Wann startet der Vorverkauf für das Syndicate Festival 2022?

Der Vorverkauf für das Syndicate Festival 2022 startet am 21. April um 12 Uhr.

Line-up: Wer tritt 2022 beim Syndicate Festival auf?

Bislang sind noch keine Künstler und DJs bekannt, die beim Syndicate Festival 2022 auftreten. Erfahrungsgemäß werden es aber wieder 30 bis 35 DJs von Rang und Namen sein, die sich in der Westfalenhalle die Klinke in die Hand geben. In der Vergangenheit spielten Größen wie Angerfist, Minupren, oder auch DJ Predator und Miss K8 in Dortmund.

>> Ruhr in Love 2022: Line-up, Tickets und alle Infos zum Festival <<

Wie ist das Syndicate Festival entstanden?

Angefangen hat alles 2007 in Dortmund. Damals waren etwa 10.000 Besucher zu Gast. 2015, als das Syndicate Festival zum neunten Mal stattfand, waren es erstmals 20.000 Besucher. Zudem gibt es seit 2009 jeweils immer eine eigens komponierte Hymne zum jeweiligen Event. DJ Predator aus Amsterdam legte damals mit „Unified Destination“ den Grundstein. Zuletzt wurde die Hymne 2019 von D-Fence ft. Mr. Hyde und deren Song „The Sonic Storm“ präsentiert.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Syndicate (@syndicatefestival)

Syndicate Festival: Genres und Musikrichtungen

Das Syndicate Festival sieht sich als reines Techno-Festival. Von Hardcore bis Hardstyle kommen alle Freunde harter elektronischer Klänge in den Westfalenhallen voll auf ihre Kosten.

>> Parookaville 2022: Line-up, Headliner, Tickets, Camping – alle Infos <<

Welche Floors gibt es beim Syndicate Festival?

Hält man sich an das vergangene Erfolgsrezept, wird es wieder drei Bühnen bzw. Floors geben. In der Arena (Westfalenhalle 1) gab es zuletzt den größten Floor, gespickt mit Stars des Plattenlabes „Masters of Hardcore“. Wenig überraschend heißt der Floor ebenso. Der zweite Floor heißt Hardstyle Kingdom, der Dritte ist die Rough Zone.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Syndicate (@syndicatefestival)

Wie viele Besucher werden auf dem Syndicate Festival 2022 erwartet?

Nachdem 2019 20.000 Gäste in den Westfalenhallen in Dortmund waren, kann man davon ausgehen, dass 2022 in etwa ebensoviele Menschen vor Ort sein werden.

>> Panama Open Air 2022: Line-up, Tickets, Camping – alle Festivalinfos hier <<

Ab welchem Alter kann beim Syndicate Festival gefeiert werden?

Um beim Syndicate Festival zu feiern, muss man mindestens 16 Jahre alt sein. Darunter gibt es generell keinen Zutritt.

Ist das Campen auf dem Syndicate Festival möglich?

Da das Festival nur einen Tag geht, gibt es kein Camping beim Syndicate Festival.

>> Juicy Beats 2022: Line-up, Tickets, Camping – alle Infos <<

Sind die Tickets vom Syndicate Festival 2021 auch für 2022 gültig?

Wer bereits für das Syndicate Festival 2020 bzw. 2021 Tickets gekauft hat, erhält damit auch 2022 Einlass, die Tickets behalten ihre Gültigkeit. Auf Anfrage ist auch eine Rückerstattung oder die Ausgabe eines Gutscheins möglich.

Was kosten die Tickets für das Syndicate Festival 2022?

Da der Ticketvorverkauf noch nicht gestartet ist, kann bislang nur gemutmaßt werden. Auf der Seite des Veranstalters ist noch kein Preis zu finden, allerdings weisen mehrere Seiten im Internet den Ticketpreis ab 49 Euro aus.