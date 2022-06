Panama Open Air 2022: Line-up, Tickets und Camping – alle Infos zum Festival in Bonn

Das Panama Open Air hat sich in NRW zum festen Termin für Freunde von elektronischen Klängen entwickelt. 2022 soll das Festival wieder mit vielen Headliner am Start sein. Wir haben alle Infos zum Line-up, den Tickets und Camping-Möglichkeiten beim Panama Open Air in den Bonner Rheinauen für euch im Überblick.

Was ist das Panama Open Air?

Das Panama Open Air ist ein zweitätiges Musik-Festival in den Bonner Rheinauen in NRW. Vorwiegend finden hier Freunde von Techno und elektronischer Musik ein Zuhause. Nachdem es 2016 erstmals als offizielles Festival veranstaltet und vier Jahre hintereinander durchgeführt wurde, musste man 2020 corona-bedingt aussetzen. In diesem Jahr soll dann die fünfte Ausgabe des Festivals gefeiert werden.

Ursprünglich war das Festival 2011 erstmals als halb legale Open Air-Party in der Rheinaue veranstaltet worden. Mit den Jahren aber wurde der Zuspruch mehr und die Besucherzahl immer größer, bis sich weitere Veranstalter der Party annahmen, ehe 2016 dann erstmals ein eigenes Panama Open Air veranstaltet wurde.

Seit wann gibt es das Panama Open Air?

Das erste Mal fand das Panama Open Air im Sommer 2011 statt. Die Geschichte des Panama-Festivals begann aber schon sehr viel eher. Das Festival R(h)einkultur, Deutschlands größtes kostenloses Festival, wurde im Jahr 2000 um eine Elektronic-Dance-Area erweitert.

Seither wurde in Bonn auf einem Festival schon zu elektronischer Musik gefeiert. Mit dem Ende von R(h)einkultur 2011 entstand aber ein Vakuum für elektronische Musik, welches ausgefüllt werden wollte. Dies übernahm ab 2011 das Panama Open Air.

Wo und wann findet das Panama Open Air 2022 statt?

2022 wird das Panama Open Air am 1. und am 2. Juli stattfinden. Ort des Geschehens ist wie immer die Rheinaue in Bonn.

Line-up: Wer tritt 2022 beim Panama Open Air auf?

In den vergangenen beiden Jahren musste das Festival pandemiebedingt abgesagt werden. Zuvor gaben sich aber Größen wie Oliver Koletzki, AKA AKA oder Felix Jaehn, Boris Brejcha und Nicky Romero die Klinke in die Hand. Bisher sind für dieses Jahr bestätigt (Stand: 22. Juni 2022):

Bastille

Black Eyed Peas

DJ Snake

Bausa

French Montana

Alle Farben

David Puentez

Morten

999999999

Claptone

Kobosil

Meduza

Pappenheimer

Richie Hawtin

Da Baby

Acraze

Elderbrook

Gestört aber Geil

Salvatore Ganacci

Sickick

Ann Clue

Artbat

Boris Brejcha

Fritz Kalkbrenner

Klaudia Gawlas

Marcel Dettmann

Alfred Heinrichs

Angie

ASK:ME

Fappe & Bru

Hillmann & Neufang

Jack Rush

Kid Simius

Stella Bossi

Tiefblau

Xamara

CARSTN

COEUS

Deniz Bul

Dominik Eulberg

Extrawelt

Jenni Zimnol

Kerstin Eden

Klanglos

Moritz Hofbauer

NUS

Schoonebeek

Theydream

Wie ist das Panama Open Air entstanden?

Erstmals fand so etwas wie eine Open-Air-Veranstaltung im Sommer 2011 statt. Allerdings stand die Geschichte wohl auf nicht ganz legalen Füßen, weshalb im darauffolgenden Jahr mit dem Verein „Lustig Wandern“ ein offizieller Ausrichter gefunden wurde. Ein weiteres Jahr später wurde das Open Air mit der Großveranstaltung „Rhein in Flammen“ verbunden, indem man den Vortag der Bonner Veranstaltung nutzte.

So stieg im Jahr 2013 auch die Firma RheinEvents mit ein, die ebenfalls für „Rhein in Flammen“ verantwortlich ist. Ab diesem Zeitpunkt war die Agentur Mitveranstalter des Panama Open Airs. 2016 wurde das Festival schließlich eigenständig und auf zwei Tage ausgedehnt.

Panama Open Air: Genres und Musikrichtungen

Vorrangig bietet das Panama Open Air vor allem eine musikalische Heimat für Techno sowie sämtliche Unterarten wie etwa House, Hardstyle, Drum n Bass etc. Aber beim Blick auf das aktuelle Lineup fällt schnell auf, dass auch HipHop-Acts wie Da Baby und die Black Eyed Peas in Bonn stattfinden.

Welche Bühnen gibt es beim Panama Open Air?

Der Veranstalter gibt auf seiner Seite die Auskunft, dass es im Jahr 2022 vier komplett neue Bühnen geben soll. In der Vergangenheit waren es wohl auch schon fünf, andere Seiten wiesen drei auf. In diesem Jahr soll nach Corona aber alles neu und anders sein, daher verlassen wir uns mal auf die Info des Veranstalters.

Wie viele Besucher werden auf dem Panama-Open-Air-Festival 2022 erwartet?

Bei der letzten Ausgabe des Panama Open Air im Sommer 2019 waren laut Veranstalter rund 25.000 Menschen jeweils an den Festivaltagen zu Gast. Mit dieser Größe wird auch für dieses Jahr wieder kalkuliert.

Ab welchem Alter kann auf dem Panama Open Air gefeiert werden?

Das Panama Open Air ist ab 16 Jahren. Das Alter wird anhand des Personalausweises am Einlass kontrolliert. Da das Festivalprogramm zudem um Mitternacht Uhr endet, brauchen Jugendliche unter 18 Jahren keine Begleitperson und auch keinen sogenannten „Mutti-Zettel“.

Allerdings sind die After-Show-Partys erst ab 18 Jahren, weshalb hier dann Jugendliche unter 18 Jahren keinen Eintritt erhalten. Details zu den After-Show-Partys wollen die Veranstalter auf ihren Social-Media-Kanälen preisgeben.

Ist das Campen auf dem Panama-Open-Air-Festival möglich?

Im Gegensatz zu vergangenen Ausgaben wird es in diesem Jahr keine Camping-Möglichkeit auf dem Panama Open Air geben. Allerdings bieten die Veranstalter auf ihrer Internetseite ein umfassendes Angebot für Übernachtungsmöglichkeiten an.

Sehr zum Leidwesen derer, die noch ein Full-Weekend-Ticket inklusive Camping aus den Jahren 2020 und 2021 besitzen. Die Tickets verlieren zwar nicht ihre Gültigkeit, campen ist dieses Jahr aber nicht drin. Das liegt an der fehlenden Planungssicherheit der Veranstalter, wie erklärt wird. Zudem wird damit argumentiert, dass die neuen Tickets aufgrund der Künstler eine höhere Wertigkeit besitzen. Wem das alles aber nicht zusagt, der hat die Möglichkeit, eine Mail an [email protected] zu schreiben.

Sind die Tickets vom Panama Open Air 2021 auch für 2022 gültig?

Von Veranstalterseite her hat man sich klar dafür ausgesprochen, dass Tickets aus 2021 und auch aus 2020 ihre Gültigkeit ohne Einwände weiterhin besitzen. Man muss nichts weiter machen und kommt ganz normal auf das Gelände. Wer seine alten Tickets in diesem Jahr allerdings nicht nutzen kann, der soll sich an [email protected] wenden.

Was kosten Tickets für das Panama Open Air 2022?

Das Panama Open Air ist ein Zwei-Tages-Festival und bietet daher Tickets für Einzeltage als auch für das komplette Festival an. So kostet ein „Full Weekend“-Ticket 89,90 Euro. Wer den ganz großen Luxus genießen möchte, kann sich auch ein VIP-Ticket für die beiden Tage kaufen, jenes kostet dann 139,90 Euro.

Ein Tagesticket für den Freitag kostet 59,90Euro, ebenso das Tagesticket für den Samstag. Auch hier kann man das Ticket als VIP Ticket kaufen, dann kostet die Karte 89,90 Euro jeweils Freitag oder Samstag.

