9 tolle Festivals in NRW: Das erwartet euch im Sommer 2024

Während der Sommermonate gehört für viele Menschen der Besuch eines Festivals einfach dazu. Glücklicherweise gibt es in NRW zahlreiche Veranstaltungen, die zum Tanzen, Spaß haben und Kennenlernen neuer Leute einladen. Doch welche lohnen sich besonders? Wir stellen die neun besten Musik-Events des Bundeslandes vor. Egal, ob EDM-, Pop- oder Querbeet-Hörer – bei diesen Festivals kommt garantiert jeder auf seine Kosten.

Panama Open Air in Bonn

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren

Ein fester Termin für Liebhaber elektronischer Beats und Pop-Musik ist das Panama Open Air in Bonn. Dieses Jahr dürfen sich Besucher des Festivals auf einen ganz besonderen Headliner freuen. So bringen die Veranstalter niemand Geringeres als die Swedish House Mafia auf die Bühne! Dabei wird es sich um die einzige Gelegenheit handeln, dass ihr das Trio bestehend aus den DJs Axwell, Sebastian Ingrosso und Steve Angello im Sommer in Deutschland zu Gesicht bzw. zu hören bekommen könnt. Weitere Infos zum Festival haben wir an dieser Stelle für euch.

Passend dazu: Die 7 besten Sommerfestivals in Düsseldorf, die ihr 2024 nicht verpassen dürft

Wann: 28. und 29. Juni

28. und 29. Juni Wo: Rheinaue in Bonn (Ludwig-Erhard-Allee 20, 53175 Bonn)

Summerjam am Fühlinger See

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren

Es hat mittlerweile absoluten Kult-Status erreicht: Das Summerjam wurde vor über 30 Jahren erstmals gefeiert und ist seitdem aus dem Festival-Sommer in NRW nicht mehr wegzudenken. Auf der nunmehr 37. Ausgabe des Events dürft ihr euch unter anderem auf Auftritte von Sido, Culcha Cundela, Burna Boy und vielen weiteren Top-Artist aus dem Rap-, HipHop und Reggae-Bereich freuen. Weitere Infos zur Veranstaltung haben wir hier für euch zusammengestellt.

Weiterlesen: Die besten Festivals in NRW 2024: Diese wichtigen Termine sollten Fans kennen

Wann: 5. bis 7. Juli

5. bis 7. Juli Wo: Fühlinger See (Oranjehofstraße 105, 50769 Köln)

Ruhr in Love im OLGA Park

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren

Wer keine Lust auf Camping und Zelten hat, für den ist das Ruhr in Love die perfekte Anlaufstelle. Denn anders als viele andere Veranstaltungen seiner Art geht dieses Event lediglich einen Tag lang. Vor seinen Mitstreitern muss es sich jedoch in Sachen Line-up nicht verstecken. So sind hier dieses Mal unter anderem Lilly Palmer, Harris & Ford sowie Basswell auf den Bühnen des Festivals zu sehen. Solltet ihr am Ende des Tages noch nicht genug auf die Ohren bekommen haben, könnt ihr in ausgewählten Clubs und Diskotheken in der Region auf die Aftershow-Partys gehen. Mehr zum Ruhr in Love lest ihr hier.

Lese-Tipp: Bochum Total 2024: Line-up, Stages, Anfahrt – alle Infos zum Festival

Wann: 6. Juli von 12 bis 22 Uhr

6. Juli von 12 bis 22 Uhr Wo: OLGA-Park in Oberhausen (Fahnhorststraße, 46117 Oberhausen)

Parookaville in Weeze

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren

Das Parookaville gehört zu den gefragtesten Festivals weltweit und macht sogar der EDM-Größe Tomorrowland ziemlich Konkurrenz. So kommt auf dem Airport Weeze ein Wochenende lang die Crème de la Crème der internationalen DJ zusammen und präsentiert Festival-Gängern ein unvergessliches Erlebnis. Freuen dürft ihr euch in diesem Jahr auf Sets von Armin van Buuren, Scooter, Timmy Trumpet und vielen weiteren Top-Stars. Weiteres zum Mega-Event lest ihr hier.

Mehr dazu: Parookaville 2023: Die besten Fotos vom Samstag, 22. Juli

Wann: Airport Weeze

Airport Weeze Wo: 19. bis 21. Juli

Juicy Beats in Dortmund

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren

Egal, ob Elektro, Hip-Hop oder Indie-Rock, auf dem Juicy Beats in Dortmund kommen alle Musikliebhaber auf ihre Kosten. Zwei Tage kommt ihr hier in den Genuss verschiedenster Künstler, die mit ihren coolen Beats, gewagten Texten und grandiosen Stimmen zu überzeugen wissen. Als Headliner stehen dieses Jahr unter anderem Alligatoah, Cro und Querbeat auf dem Programm. Weitere Infos zum Kult-Festival findet ihr an dieser Stelle.

Weiterlesen: SMAG Sundance Festival 2024 am Baldeneysee: Termin, Line-up, Tickets und alle Infos

Wann: 26. und 27. Juli

26. und 27. Juli Wo: Westfalenpark in Dortmund

Zeltfestival Ruhr am Kemnader See

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren

17 Tage lang gibt es für euch am Kemnader beste Festival-Stimmung. So warten in der weißen Zeltstadt zahlreiche Musiker darauf, euch mit ihren Beats, Songtexten und Melodien in den Bann zu ziehen. Das beste: Beim Zeltfestival Ruhr kauf ihr euch lediglich Karten für die Auftritte, die ihr auch wirklich sehen wollt. Allzu lange solltet ihr mit dem Kauf der Tickets jedoch nicht warten. Karten für von Silbermond und Nina Chuba sind bereits ausverkauft. Tickets für die Auftritte von Tom Odell, Sarah Connor und vielen weiteren Artists sind jedoch noch verfügbar. Mehr zum Line-up erfahrt ihr hier.

Lese-Tipp: Electrisize Festival 2024: Line-up, Tickets, Anfahrt und alle Infos

Wann: 16. August bis 1. September

16. August bis 1. September Wo: Kemnader See in Bochum

San Hejmo in Weeze

Nur wenige Wochen nach dem Parookaville steigt auf dem Airport Weeze schon die nächste Party: Die Rede ist vom San Hejmo, welches von den gleichen Veranstaltern organisiert wird, wie das beliebte EDM-Festival. Musikalisch schlägt das Schwester-Event jedoch in eine völlig andere Kerbe. So erwarten euch hier die angesagtesten Künstler aus dem Pop-Bereich. Zu diesen zählen in diesem Jahr unter anderem Macklemore, Shirin David und Ski Aggu. Das ganze Line-up und weitere Informationen zum Festival erhaltet ihr hier.

Passend dazu: Survival-Guide für den Festival-Sommer: So überlebt ihr Moshpit und Zeltplatz!

Wann: 16. bis 17. August

16. bis 17. August Wo: Airport Weeze

Luft & Liebe in Duisburg

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren

Ende August lockt das Luft & Liebe zum ausgelassenen Tanzen in die schöne Villa Rheinperle in Duisburg. Die bunt gestaltete Festival-Welt mit zahlreichen kreativen Details beeindruckt immer wieder: Jede Bühne ist fantastisch geschmückt – und auch die Gäste werfen sich gerne passend im Hippie-Style in Schale. Wer eine Pause von der ganzen Action braucht, taucht bequem ab an aufgeschütteten Sandstränden mit Sitzecken oder in Strandkörben. Mehr zum Event könnt ihr hier nachlesen.

Ebenfalls spannend: Ruhrpott Rodeo 2024: Tickets, Line-up, Camping – alle Infos zum Festival in Hünxe bei Bottrop

Wann: 24. August

24. August Wo: Villa Rheinperle (Villenstraße 2, 47229 Duisburg)

Jeck im Sunnesching in Köln

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren

Alle, die den Start der fünften Jahreszeit nicht erwarten können, sollten dem Jeck im Sunnesching einen Besuch abstatten. Denn die närrische Sause lädt dazu ein, noch vor dem 11.11 mit einem Gläschen Kölsch zu Karnevalshits anzustoßen. Für gute Stimmung sorgen Bands wie Cat Ballou, Kassala und Brings. Weitere Infos zum Festival erhaltet ihr hier.

Weiterlesen: Sommerfestivals in Köln: Diese 5 Termine solltet ihr nicht verpassen

Wann: 7. September

7. September Wo: Verschiedene Locations im Kölner Stadtgebiet

Eine Auflistung aller Musik-Festivals in NRW findet ihr in diesem Artikel.