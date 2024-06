Zeltfestival Ruhr 2024: Line-up, Programm, Preise, Datum – alle Infos

Nachdem zuletzt mehr als 140.000 Besucher zum Zeltfestival Ruhr gepilgert sind, sagen die Veranstalter für die 15. Ausgabe des beliebten Festivals am Kemnader See ähnlich gute Aussichten voraus. So dürfen sich Fans der Veranstaltung erneut auf ein erstklassiges Line-up freuen. Wir verraten, was und wer bei der kommenden Ausgabe 2024 erwartet.

Zeltfestival Ruhr 2024: Wann findet das Festival statt?

Während dem 16. August bis zum 1. September 2024 sind die drei imposanten, weißen Eventzelte auf dem bekannten Areal ein weiteres Mal gehisst. Auch die Programmgestaltung für das 15. Zeltfestival Ruhr sorgt für ein buntes Line-up 2024.

Line-up und Programm: Wer kommt zum Zeltfestival Ruhr 2024?

16. August 2024 Silbermond (ausverkauft!)

16. August 2024 Ilse de Lange

17. August 2024 Bilderbuch

17. August 2024 Tom Odell

17. August 2024 Volker Rosin

18. August 2024 Volker Rosin

18. August 2024: Mr. Big

18. August 2024: Mark Forster

19. August 2024: Giovanni Zarrella

20. August 2024 Sarah Connor

21. August 2024: Sarah Connor (Zusatzshow)

21. August 2024: Get Back

22. August 2024 Wincent Weiss

22. August 2024: Joy Denalane

23. August 2024 Jan Delay (ausverkauft)

23. August 2024 Von Wegen Lisbeth

24. August 2024 Nina Chuba (ausverkauft)

24. August 2024 Grossstadtgeflüster

24. August 2024: Petterson zeltet

25. August 2024: Silbermond (Zusatzshow)

25. August 2024: Die Abenteuer von Mama Muh

26. August 2024 The Boss Hoss

26. August 2024: Calum Scott

27. August 2024 Frank Goosen

27. August 2024 Torsten Sträter (ausverkauft)

27. August 2024 Gerburg Jahnke

28. August 2024 Torsten Sträter

28. August 2024 Gerburg Jahnke

28. August 2024 Jochen Malmsheimer

29. August 2024 Gentleman

30. August 2024: Giant Rooks

30. August 2024: Kaffkiez

31. August 2024: Joris

31. August 2024: Jan Delay (Zusatzshow)

31. August 2024: Das kleine Gespenst

1. September 2024: Max Mutzke

1. September 2024: Chris Hopkins meets the young lions

1. September 2024: Der Grüffelo

Alle Infos zu den Tickets, dem Einlass, den Künstlern und Bands, die als Line-up beim Zeltfestival Ruhr 2024 gesichert sind, findet ihr hier.

Zeltfestival Ruhr 2024: Gibt es noch Tickets?

Tickets sind an allen Vorverkaufsstellen, online oder unter der Tickethotline „0180/5004222“ erhältlich. Preislich liegen die meisten Auftritte zwischen 15 und 65 Euro.

„Es mutet ein wenig verrückt an, wenn wir bereits einige Tage nach Bekanntgabe der ersten Künstler schon darauf hinweisen müssen, aber die meisten der Nina Chuba und Silbermond Tickets sind bereits unmittelbar nach Bekanntgabe weg – bitte nicht zu lange warten“, rät Lukas Rüger, einer der drei Initiatoren des Zeltfestival Ruhr.

Wie viele Besucher kommen zum Zeltfestival Ruhr?

Bei der Ausgabe 2023 besuchten rund 140.000 Besucher das Zeltfestival Ruhr. Über die Hälfte der Shows waren ausverkauft. Mehr zur den Besucherzahlen und der Bilanz des letzten Festivals lest ihr hier.

Wo findet das Zeltfestival Ruhr 2024 statt?

Das Zeltfestival Ruhr findet sich in der Nähe des Kemnader See zwischen Bochum und Witten, nur wenige Minuten von der A43 entfernt. Diese Adresse bringt euch hin: Hevener Str. 335 / Seestrasse, 44801 Bochum. Um das Gelände herum stehen mehrere große Parkplätze für euch bereit, preislich kosten diese meist um die 5 Euro. Weitere Informationen zur Anreise entnehmt ihr am besten der offiziellen Homepage.

Wann hat das Zeltfestival Ruhr 2024 geöffnet?

Die genauen Öffnungszeiten des Zeltfestival Ruhr für 2024 sind noch nicht bekannt. Bei der letzten Ausgabe sahen die Öffnungszeiten jedoch wie folgt aus:

„Gelände/Gastronomie“

Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr

Samstag bis Sonntag von 12 bis 24 Uhr

„Markt der Möglichkeiten“

Montag bis Freitag von 17 bis 23 Uhr

Samstag bis Sonntag von 12 bis 23 Uhr

Zeltfestival Ruhr 2024: Was steckt dahinter?

Seit 2008 ist das Zeltfestival Ruhr zu einem der spannendsten Events im Sektor gewachsen. In der herrlichen Kulisse der Ruhr-Auen am Kemnader See, gleich zwischen Bochum und Witten gelegen, erwarten euch hier in der Zeltstadt zahlreiche spannende Events und Künstler. Dabei wird die Abwechslung während des über 17 Tage andauernden Zeltfestivals groß geschrieben, auf dem Programm steht nicht nur Musik, sondern auch Kabarett- und Kunst.

Die Hauptbühnen stehen in drei großen Zelten, zwischen denen ein Kunsthandwerkermarkt (der „Markt der Möglichkeiten“) immer wieder zum Bummeln und Shoppen lockt. Zwei Außenbühnen und ein Biergarten mit bis zu 20 Gastronomen kommen als Sahnehäubchen obendrauf.

