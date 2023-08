DJ Mag Top 100: Parookaville schafft es unter die 20 besten Festivals der Welt

Erneut konnten Festival-Freunde beim „Top-100-Festivals“-Voting des „DJ Mag“ für ihre liebste Musikveranstaltung abstimmen. Das Ranking des Magazins wird 2023, wie bereits im Vorjahr, vom EDM-Festival Tomorrowland angeführt. Über 100.000 Mal stimmten Fans für die Veranstaltung im belgischem Boom ab. Doch auch ein Festival aus NRW hat es weit nach oben im Abstimmungsergebnis geschafft.

„DJ Mag Top 100 Festivals“ 2023: Parookaville ist das beliebteste Festival in NRW

Die Rede ist hier vom Parookaville in Weeze. In diesem Jahr konnte es sich den 20. Platz in der Favoriten-Liste ergattern und ist damit, obwohl es im Vergleich zum Vorjahr drei Plätze nach unten gerutscht ist, das beliebteste Festival in NRW.

Für den Titel als beliebtestes Festival in ganz Deutschland hat es jedoch nicht gereicht. Dieser gebührt dem Word Club Dome in Frankfurt am Main. Mit Platz 10 im Ranking hat es die Veranstaltung noch ganz knapp in die Top Ten geschafft. Auch das Time Warp in Mannheim konnte sich gegen das Parookaville beweisen und landete fünf Plätze über dem EDM-Kracher aus NRW auf Platz 15.

Mit dem Melt in Sachsen-Anhalt (Platz 29), dem Echelon (Platz 43) in Bayern, den NRW-Festivals Nibirii (Platz 68) und Blacklist (Platz 72) sowie dem Air Beat One in Norddeutschland (Platz 84) sind weitere deutsche Festivals im Voting vertreten.

„DJ Mag Top 100 Festivals“ 2023: Die Top Ten im Überblick

Die Top Ten der „DJ-Mag Top 100-Festivals“-Rangliste seht ihr hier im Überblick:

Platz 1: Tomorrowland (Belgien)

Platz 2: Ultra Music Festival (USA)

Platz 3: Glastonbury Festival (UK)

Platz 4: EDC Las Vegas (USA)

Platz 5: Coachella Festival (USA)

Platz 6: Untold Festival (Rumänien)

Platz 7: Awakenings (Niederlande)

Platz 8: Creamfields North (UK)

Platz 9: Exit Festival (Serbien)

Platz 10: Word Club Dome (Deutschland)

Die komplette Liste könnt ihr auf der Website vom „DJ Mag“ einsehen.

Das „DJ Mag“ lässt seit 2019 die Top 100 Festivals der Welt bestimmen. Damals lagen die Abstimmungsergebnisse noch in der Hand von Top-DJs, welche für ihre Lieblingsveranstaltung wählen duften. Seit 2022 dürfen User selbst voten, auf welches Festival sie am liebsten gehen.