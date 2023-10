Vorverkauf für Parookaville 2024 gestartet: Erste Tickets bereits weg! Diese Kategorien gibt es noch

Darauf haben Fans des beliebten EDM-Festivals in NRW gewartet: Am Sonntag (1. Oktober) startete der Ticketvorverkauf für die kommende Ausgabe des Parookavilles in allen Kategorien. Die nun mehr achte Ausgabe von Deutschlands größtes Electronic Music Festivals vom 19. bis 21. Juli 2024 am Airport Weeze statt. Auch wann das komplette Line-up für das Mega-Event nicht steht, ist einer der ersten Headliner bereits bekannt.

Bei diesem handelt es sich um niemand geringeres als Trance-Legende Armin van Buuren. An welchem Tag der Niederländer auf der Bühne stehen wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Aufgrund seiner Größe und Beliebtheit kann jedoch damit gerechnet werden, dass der DJ auf der Mainstage dem Publikum ordentlich einheizen wird. Damit wird der „King of Trance“ zum nun mehr sechsten Mal auf dem Parookaville auflegen. Am Ende soll das Line-up über 300 Acts auf mehr als zehn Stages umfassen.

Änderungen auf dem Campsite des Parookavilles 2024 angekündigt

Neben dem hochkarätigen DJ-Line-up ist auch der Campingplatz der Musik-Veranstaltung mit seinen 45.000 Bewohnern eines der Highlights für viele Festivalgänger. Im kommenden Jahr erhält die Campsite ein umfangreiches Update. Mit diesem sollen viele Wünsche der Parookaville-Besucher berücksichtigt werden.

„Für 2024 haben wir uns als erstes als erstes die Campiste vorgenommen“, sagt Bernd Dicks, Co-Founder und -Geschäftsführer der Parookaville GmbH. „Die Wünsche unserer Gäste entwickeln sich weiter, daher haben wir neue Kategorien am Start. Gleichzeitig bliebt das neue Camp so, wie es zigtausende Citizens es lieben und haben wollen.“

Neue Frühreise-Option für Camper auf dem Parookaville 2024

Demnach werde es bei der Ausgabe in 2024 eine neue Frühreise-Option geben, welche es Campern ermöglicht, schon am Mittwoch, den 17. Juli 2024 Zugang zur Campsite zu erlangen. Frühanreise kommen damit schon einen Tag vor Festival-Beginn ins Parookaville-Feeling. Zudem steigt für sie die neue Penny Wednesday Warm-up Party. „Unsere Ultra-Fans kriegen für einen geringen Aufpreis die Chance, die besten Plätze, gleichzeitig entspannt sich für alle die Anreise durch die Verteilung auf zwei Tage“, so Dicks.

Auch in Sachen Duschen und Toilette wird sich einiges auf dem Campingplatz des Festivals ändern. „Die Sanitäranlagen haben in diesem Jahr nicht immer den Qualitätsansprüchen entsprochen, daher gibt es nächstes Jahr mehr Stationen und Ausfallsicherungen“, heißt es weiter. In Anbetracht der Neuerungen spricht der Parookaville-Geschäftsführer sogar von einer „Campsite-Revolution“, auch, weil die Preise für das Campen konstant gehalten würden.

Weitere neue Camping-Kategorien auf dem Parookaville 2024

Zu den neuen Camping-Kategorien für 2024 das Friendship Camping. Dieses bietet reservierte Parzellen von circa 80qm im Paket mit acht Full Weekend Visa, den sogenannten Festivaltickets des Parookavilles. Zudem ist der neue „Early Campsite Access“ für alle acht Personen im Paketpreis enthalten.

Im neuen Green Camp legen Besucher des Festivals hingegen ein besonderes Augenmerk auf das Miteinander, saubere Wiesen während und nach der Veranstaltung sowie ruhigere Stunden in der Nacht zur Erholung. Ebenfalls erwartet Festivalgänger dieser Kategorie ein separater Parkplatz, Check-In und Sanitärbereich sowie eine kurze Anbindung zum Penny-Azubi-Store. Ein Aufpreis zum Base Camp muss nicht gezahlt werden.

Der Klassiker des Parookaville-Campistes, das Base Camp, bleibt auch bei der kommenden Ausgabe die legendäre Partyzone des EDM-Events. Es ist die Heimat für alle mit eigenem Camping-Equipment und ein Ort, an dem garantiert viele neue Freundschaften geschlossen werden.

Im nächsten Jahr ebenfalls wieder verfügbar ist das Easy Camp als Paket für zwei oder vier Personen. Fertig aufgebaute Mietzelte inklusive Luftmatratze erleichtern dem ein oder anderem Besucher die Anreise zur Veranstaltung sorgen für einen entspannten Start auf dem Campinggelände. Auch das Caravan Empire für Camps mit Schlafvehikeln und bis zu zehn Personen bleibt im Angebot. Das beliebte Comfort Camping sowie die Deluxe Camps werden durch den gemeinsamen Open-Air-Restaurant und Chill-Out-Bereich verbunden und bilden das Glamping Resort. Dieses soll maximalen Camping-Komfort während des Parookavilles bieten.

Für bis zu 50 Prozent der Base-Camp, Green Camp, Easy Camp und Caravan Empire Tickets kann erstmals das Add-On „Early Camping Access“ zugebucht werden. Für alle, die das Friendship Camping buchen, ist das Add-On bereits inklusive. Da der „Early Campsite Access“ als Service-Angebot konzipiert ist, ist er für nur 25 Euro pro Person im Ticketshop des Parookavilles verfügbar.

Erste Tickets für das Parookaville 2024 bereits ausverkauft

Die Ticketanfrage für das Parookaville war auch in diesem Jahr riesig: Die VIP-Ticketkategorien für Freitag, Samstag, das ganze Wochenende (Full-Weekend) sowie das neue Friendship Camping waren nach nur zwei Stunden komplett ausverkauft.

„Die überwältigende Ticket-Nachfrage ist ein fantastischer Start in die neue, achte Saison von Parookaville“, sagt Festival-Co-Gründer und -Geschäftsführer Dickens. „Wir haben direkt nach dem Festival mit den Planungen die neuen Campsite-Angebote losgelegt. Dass genau diese Kategorien jetzt unter den beliebtesten sind, ist ein großartiges Kompliment für das ganze Team und zeigt: Wir verstehen unsere Fans und sie vertrauen uns! Das macht uns stolz und wir freuen uns riesig auf den nächsten Sommer.“

Tageskarten und Full-Weekend-Tickets sind ebenfalls im Ticketshop des Parookavilles verfügbar. Die Preise starten bei 119 Euro.

