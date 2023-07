K.O.-Tropfen beim Parookaville 2023: Polizei ermittelt und legt Bilanz vor

Nach dem Parookaville-Festival 2023 beschäftigen 25 Strafanzeigen die Polizei vor Ort – bei der Menge an Menschen eine durchaus übersichtliche Zahl, die bei einem Event in dieser Größenordnung nicht selbstverständlich, sondern erfreulich sei.

>> Parookaville Festival 2023: Das sind die besten Fotos und schönsten Momente <<

Laut Polizei Kleve wurden in der Zeit vom Anreisetag am Donnerstag (20. Juli) bis zum Montagmorgen (24. Juli 2023) insgesamt 25 Strafanzeigen aufgenommen. Darunter finden sich fünf Körperverletzungsdelikte, sieben Drogendelikte, zwei sexuelle Belästigungen sowie fünf Fälle, bei denen der Verdacht des Einsatzes von K.O.-Tropfen überprüft werden muss. Unter die sechs sonstigen Strafverfahren fallen Sachbeschädigung und Diebstahl.

Parookaville 2023: Verkehrsunfälle und lange Wartezeiten

Bei der An- und Abreise krachte es auf den Straßen rund um Kleve fünf mal, in drei Fällen blieb es bei Sachschaden, bei zwei Unfällen wurden sieben Personen leicht verletzt. Vor allem zum Start am Donnerstag kam es bereits am frühen Morgen zu längeren Rückstaus bei der Anfahrt, weil viele Festivalbesucher eher angereist waren als erwartet.

>> Start von Parookaville: „Katastrophe“ – Fans frustriert wegen massivem Anreise-Chaos <<

Von Donnerstag bis Sonntag nahmen die Einsatzkräfte nur zwei betrunkene Personen in Gewahrsam – bei über 225.000 Feiernden eine verschwindend geringe Anzahl und ein weiterer Beweis, dass sich der Großteil der Festival-Fans von ihrer besten Seite zeigte. Dementsprechend zieht die Polizei auch eine positive Bilanz und blickt positiv gestimmt in die Zukunft vom Parookaville Festival, welches vom 19. bis 21. Juli 2024 erneut in Weeze stattfinden soll.