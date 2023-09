Zeltfestival Ruhr zieht Bilanz: So viele Besucher feierten 2023 in Bochum

Zwischen dem 18. August und dem 3. September 2023 gab es an 17 Veranstaltungstagen diverse Konzerte und Comedy-Shows am Kemnader See in Bochum (NRW). Bands und Solo-Künstler aus den Genres Pop, Rock und Hip Hop prägten auch in der 14. Ausgabe des Zeltfestivals Ruhr das musikalische Angebot. Auf dem Line-up standen etwa Wanda, Sportfreunde Stiller und Tokio Hotel. Auch Comedy-Größen wie Torsten Sträter und Kabarettist Jochen Malmsheimer brachten Stimmung ins Zelt.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Melinda ❤️‍🔥 (@mindyklg)

Zeltfestival Ruhr 2023: So viele Menschen feierten am Kemnader See in Bochum

Dank 22 ausverkaufter Veranstaltungen wurden die Zahlen aus dem Vorjahr trotz des wechselhaften Wetters und einigen regenreichen Festivaltagen sogar übertroffen. Veranstalter Heri Reipöler freut sich über 140.000 Festivalbesucher: „Wir sind begeistert, dass wir mit der 14. Ausgabe des Zeltfestival Ruhr wieder so viele Menschen glücklich machen konnten! Die immense Kraftanstrengung des gesamten Teams – insbesondere bei dem kräftezehrenden Aufbau – hat sich damit wieder ausgezahlt.“

Und schon jetzt blicken die Veranstalter mit der ersten Bestätigung gespannt auf das nächste Jahr. „Dass schon jetzt mehr als 2000 Tickets für den 16.08. bei Silbermond vergriffen sind, zeigt, dass wir die Vorfreude auf das nächste ZfR mit unseren treuen Besucher:innen teilen und mit unserer Passion für musikalische Gänsehautmomente und Comedy-Highlights jeder Witterung gemeinsam trotzen“, gibt Lukas Rüger einen ersten Ausblick auf 2024.

Zeltfestival Ruhr 2024 in Bochum: Termine

16. August bis 1. September 2024

Ort: Kemnader See, 44801 Bochum

Von Sarah Connor bis Trettmann: Welche Stars noch bei der 14. Ausgabe des Zeltfestival Ruhr in Bochum aufgetreten sind, lest ihr hier.