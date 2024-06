Das Electrisize Festival 2024 findet am zweiten Augustwochenende statt. Vom 9. bis 11. August kann wieder in Erkelenz am Haus Hohenbusch gefeiert und getanzt werden. Ob Line-up, Camping, Tickets – hier bekommt ihr alle Infos zum Festival in Erkelenz.

Was ist Electrisize?