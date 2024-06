5 Sommerfestivals in Köln: Diese Events dürft ihr nicht verpassen

Der Besuch eines Festivals darf für viele Menschen in den Sommermonaten nicht fehlen. Auch in Köln gibt es viele Veranstaltungen, die zu ausgelassenem Tanzen, gutem Essen oder Kennenlernen neuer Bekanntschaften einladen. Wir stellen euch die fünf besten Events in und um das Stadtgebiet vor. Hier wird garantiert jeder fündig.

Kult-Festival Summerjam

Eine echte Kölner Kult-Veranstaltung ist das Summerjam-Festival, welches vor über 30 Jahren erstmals gefeiert wurde und in diesem Jahr zur nunmehr 37. Ausgabe einlädt. Freuen dürft ihr euch hier unter anderem auf Auftritte von Sido, Culcha Cundela, Burna Boy und vielen weiteren Top-Artist aus dem Rap-, HipHop und Reggae-Bereich. Weitere Infos zum Event haben wir hier für euch zusammengestellt.

Wann: 5. bis 7. Juli

5. bis 7. Juli Wo: Fühlinger See (Oranjehofstraße 105, 50769 Köln)

Eat Play Love am Fühlinger See

Sommer, Sonne, See und Sound – all das erwartet euch auf dem Lifestyle-Festival Eat Play Love am Fühlinger See. Neben den besten Wakeboardern der Welt und einem vielfältigen kulinarischen Angebot lockt das Event auch mit einem erstklassigen Musikprogramm in die beliebte Grünanlage. So treten hier verschiedene Künstler aus aller Welt auf und begeistern euch mit ihren einzigartigen Klängen und Beats. Auf die jüngsten Besucher warten hingegen eine Hüpfburg, Kinderschminken und weitere tolle Mitmach-Aktionen. Mehr zum Eat Play Love könnt ihr hier nachlesen.

Wann: 15. bis 18. August

15. bis 18. August Wo: Fühlinger See (Oranjehofstraße 105, 50769 Köln)

Nibirii Festival am Dürener Badesee

Während sich große EDM-Veranstaltungen meist auf Genres wie Electro-House, Bigroom und Trap konzentrieren, bringt das Nibirii Artist aus den Bereichen Goa, Drum’n’Bass und Techno auf die Bühne. Diesen Sommer dürft ihr euch unter anderem auf Auftritte von Vini Vici, Deborah de Luca, Vize, Fabio Fusco und zahlreichen weiteren DJs am beliebten Dürener Badesee freuen. Weitere Infos zum Line-up, den Ticketpreisen und mehr findet ihr auf der Homepage des Festivals.

Wann: 23. bis 25. August

23. bis 25. August Wo: Badesee Düren (Am Badesee 1, 52349 Düren)

Gamescom City-Festival in der Innenstadt

Ende August findet in Köln-Deutz wieder die Gamescom statt – die weltweit größte Messe für Videospiele. Traditionell endet die Veranstaltung mit einem City-Festival in der Kölner Innenstadt, welches euch auch dieses Mal wieder zu spaßigen Stunden empfängt. In den letzten Jahren konnten Gaming-Fans hier Orchester-Aufführungen von Videospiel-Soundtracks lauschen, Karaoke singen oder bei DJ-Sets das Tanzbein schwingen. Das Programm der aktuellen Ausgabe steht derzeit noch nicht fest. Wir halten auch jedoch auf dem Laufenden. Mehr zum Gamescom City-Festival haben wir hier für euch zusammengestellt.

Wann: 26. bis 27. August

26. bis 27. August Wo: Hohenzollering und Rudolfplatz, 50674 Köln

Karnevalssause Jeck im Sunnesching

Wer die fünfte Jahreszeit nicht abwarten kann, sollte sich die närrische Sommersause Jeck im Sunnesching nicht entgehen lassen. Während des Events laden über 100 Kneipen, Biergärten und Brauhäuser an Orten wie dem Jugendpark oder der Aachener Weiher ein, noch vor dem 11.11 zu Karnevalshits mit einem Glas Kölsch anzustoßen. Für gute Laune sorgen dabei Bands wie Cat Ballou, Kasalla und Brings. Weitere Infos zur jecken Party gibt es hier.

Wann: 7. September

7. September Wo: Verschiedene Orte in Köln

