"Meet & Eat" in Köln heute: Der Streetfood-Markt am Rudolfplatz

Nach der Arbeit habt ihr endlich Zeit für euch und eure Mitmenschen. Wie passend, dass es jeden Donnerstag ein Afterwork-Event unter freiem Himmel mitten in der Kölner City gibt, das zum gemeinsamen Verweilen und Schlemmen einlädt: Auf dem „Meet & Eat“-Feierabendmarkt könnt ihr in geselliger Runde an Steh- oder Sitztischen leckere Getränke genießen und euch durch das globale Streetfood-Angebot probieren.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren

>> Feierabendmarkt am Chlodwigplatz: Auch hier gibt es regelmäßig Aperol Spritz und Co. <<

„Meet & Eat“ in Köln: Das erwartet euch beim Feierabendmarkt auf dem Rudolfplatz

Im Schatten des Hahnentors warten zahlreiche Foodtrucks mit verschiedenen Angeboten auf euch. Ob kölsche Rievekooche, sizilianische Arancini (frittierte Reisbällchen), indisches Linsen-Dal oder peruanisches Ceviche: Hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Winzer und andere Getränkebuden sorgen für Geselligkeit: Hier kommen Wein- und Bierfans garantiert auf ihre Kosten. Und: „Meet & Eat“ versteht sich nicht nur als klassisches Streetfood-Festival, manche Stände bieten auch klassische Marktwaren für Zuhause an. So könnt ihr hier auch Käse, Brot und Fleisch einkaufen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren

Am meisten Spaß macht ein Besuch beim Feierabendmarkt natürlich bei warmen Temperaturen und Sonnenschein. Hier erfahrt ihr, wie das Wetter in Köln heute und morgen wird.

Wo findet „Meet & Eat“ in Köln statt? Adresse und Anfahrt

Der Feierabendmarkt „Meet & Eat“ findet auf dem Rudolfplatz statt. Am besten erreicht ihr das Event mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Hier halten die KVB-Bahnlinien 1,7,12, 15 und 19 (hier mehr zu der neuen Linie erfahren). Außerdem fahren hier auch die Buslinien 136 und 146.

Adresse: Rudolfplatz, 50674 Köln

>>Feiern in Köln: Das sind die besten Partys der Woche<<

Wann findet „Meet & Eat“ in Köln statt?

Der Feierabendmarkt am Rudolfplatz mitten in der Kölner City findet wöchentlich immer donnerstags zwischen 16 und 21 Uhr statt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren

>> Wochenende in Köln: Das sind unsere Event-Highlights <<

Kostet der Feierabendmarkt „Meet & Eat“ am Rudolpflatz in Köln Eintritt?

Der Feierabendmarkt am Rudolfplatz ist frei zugänglich und kostet keinen Eintritt.

>> Straßenfeste in Köln: Alle Termine für 2024 <<