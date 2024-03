Über 36 Jahre hat sich das Zwei-Sterne-Restaurant „Le Moissonnier“ des französischen Ehepaares Liliane und Vincent Moissonnier in Köln einen Namen gemacht, Ende Juni 2023 schlossen dann die Türen. Bereits in der damals veröffentlichten Erklärung wählte Moissonnier die Worte „All das haben wir nie für die Sterne getan, sondern für Sie, liebe Gäste“. Mit dem im Herbst neu eröffneten Bistro wollte man den Fuß vom Gas nehmen – doch daraus wird nun nichts.

Insgesamt zeichnete die Redaktion des Restaurantführers „Guide Michelin“ 52 Restaurants in ganz NRW aus – und einer der (eigentlich heiß begehrten) Michelin-Sterne ziert nun auch das „Le Moissonnier Bistro“. Erwünscht ist die Auszeichnung hier aber nicht wirklich. Dem Kölner Stadt-Anzeiger verrät Inhaber Vincent Moissonnier: „Am liebsten wäre es mir gewesen, ich hätte das Thema Sterne endgültig hinter mir lassen können.“

>> Die 10 besten Eisdielen in Köln, die euren Frühling versüßen <<

Dabei wurde eigentlich alles Mögliche getan, um die „Last vom Stern“ bewusst zu vermeiden: „Wir sind nur noch eine ‚Kneipe‘, wir haben einen Lieferservice. Was denn noch?“ fasst Moissonnier die Situation zusammen.

Aber warum genau will der Sternekoch eigentlich nicht mehr im Bereich der Sterneküche auftischen? Einen Hinweis können sich Außenstehende bereits aus seinen Worten ziehen, die er zur Schließung von „Le Moissonnier“ im Vorjahr auftischte: „Sterneküche ist wie Formel 1 fahren. Du musst immer top sein, darfst keine Schwäche zeigen. Ich kann einfach diese Leistung nicht mehr bringen. Wenn der Motor immer im roten Bereich dreht, platzt er irgendwann. Entweder lande ich in Merheim (Kölner Psychiatrie, Anm. d. Red.) oder die Leute sagen: ‚Moissonnier, kannst du dich erinnern, wie schön es früher bei dir war?‘ Da habe ich keine Lust zu.“

Nicht nur Restaurants werden in Köln ausgezeichnet. Eine aktuelle Studie zeigt: Zwei der zehn beliebtesten Einkaufsmeilen Deutschlands liegen in Köln

Michelin-Stern laut Moissonnier besser woanders aufgehoben

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren

Die Liste der Restaurants der Domstadt, die einen Michelin-Stern verdient hätten, wäre laut Moissonnier um mindestens zwei Locations zu erweitern: „Gebt Joachim Wissler doch endlich seinen – hoch verdienten – dritten Stern zurück! Oder gebt einen an engagierte, junge Leute wie das Team der ‚Ouzeria‘. Die hätten es so, so sehr verdient gehabt! Ihnen wäre der Stern eine Hilfe, für uns ist er – bei allem Respekt – eher eine Last.“

Wissler arbeitet als Zwei-Sterne-Koch seit Jahren im Restaurant Vendôme am Grandhotel Schloss Bensberg bei Köln, welches den lange geführten dritten Stern 2022 abgeben musste. Seitdem gibt es in ganz NRW kein Drei-Sterne-Restaurant mehr. Die Ouzeria Köln hingegen liegt mitten im Belgischen Viertel (Brüsseler Straße 68) und bietet klassische Meze, Souflaki vom Grill und Lammkoteletts im „Casual Fine Dining“-Ambiente – und bekommt für seinen herzlichen Service viel Lob bei den Gästen.

>> Wo gibt es die beste Pizza in Köln? Das sind die 7 Topadressen <<

Zuerst aber muss sich Vincent Moissonnier nun wieder mit dem Michelin-Stern anfreunden – denn „zurückgeben“ lässt sich die unabhängige Auszeichnung nicht.

Info: Das „Le Moissonnier Bistro“ findet sich auf der Krefelder Straße 25 in unmittelbarer Nachbarschaft zur Haltestelle Hansaring. Geöffnet hat das Bistro dienstags bis donnerstags von 12 bis 16 Uhr, freitags und samstags von 12 bis 17 Uhr. Sonntags und Montags ist das Bistro geschlossen. Weitere Infos findet ihr auf der Homepage.