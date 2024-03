Studie zeigt: Zwei der beliebtesten Einkaufsmeilen liegen in Köln

Es sind erstaunliche Zahlen, welche die Wirtschaftsförderung Köln Business am Mittwoch, 20. März 2024, bekanntgab: Laut „Hystreet“, dem laut eigener Angabe größten Messdienst für die Passantenfrequenz in deutschen Innenstädten, waren 2023 allein auf der Schildergasse rund 21 Millionen Menschen unterwegs, auf der Hohe Straße etwa 17 Millionen.

Mit diesen Werten stoßen beide Einkaufsmeilen in die Top 10 der größten und beliebtesten Vertreter in ganz Deutschland, zusammen mit großen Namen wie der Kaufingerstraße in München, der Georgstraße in Hannover und der Königstraße in Stuttgart.

Der große Andrang sorgt auch dafür, dass der Leerstand vor Ort verschwindend gering ist: Auf der Schildergasse seien es gerade einmal 2,9 Prozent Leerstandsquote, die Hohe Straße schneidet mit 8,7 Prozent nur geringfügig höher ab. Dennoch sei auch in Köln nicht alles positiv zu sehen, wie Dr. Manfred Janssen, Geschäftsführer von KölnBusiness, ausführt: „Trotz positiver Zahlen wirken sich die herausfordernden Zeiten auch auf die Kölner Einkaufsstraßen aus. Geringe Leerstände und hohe Frequenzen stehen häufig sinkenden Umsätzen, Fachkräftemangel und hohen finanziellen Belastungen der Gewerbetreibenden gegenüber.“

Köln als Einkaufsstadt im Aufwind – Shoppen in den Veedeln angesagt

Auch die Verteilung der Branchennutzungen hat sich mit der Zeit verändert: Gastronomie und Dienstleistungen verzeichnen mit 27 und 18 Prozent ein deutliches Plus, dennoch kommt dem schrumpfenden Einzelhandel in der Kölner Innenstadt mit einem Anteil von 44 Prozent weiterhin die größte Bedeutung zu. In den Hot Spots der Stadt, den Top-Einkaufslagen auf der Hohe Straße, in der Schildergasse, Breite Straße und Ehrenstraße, dominiert der Einzelhandel mit 77 Prozent weiterhin deutlich.

Bei einer aktuellen Befragung von rund 2400 Passanten zeigen sich auch die Kölner selbst zufrieden mit ihren Einkaufsmöglichkeiten: Die Menschen sind seit 2021 wieder öfter und länger vor Ort und besuchen mehr Geschäfte.

„Ein Ort zum Wohlfühlen und Leute treffen“, so charakterisieren mehr als die Hälfte der Befragten ihr Veedel. Für 69 Prozent sei es zudem ein Ort zum Ausgehen in Cafés, Kneipen und Restaurants, 62 Prozent geben an, gerne zu bummeln und zu shoppen.