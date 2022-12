Shopping in Köln: Die 9 schönsten Boutiquen abseits der großen Modeketten

Bei einer Shoppingtour in Köln kann man sich schonmal schnell zwischen lauter Modegiganten und Menschengewühl verlieren. Dabei kann Shopping doch auch etwas Entspanntes haben! Wo tummeln sie sich die kleinen, hübschen Boutiquen und Geschäfte abseits der großen Modeketten? Diese Stores solltet ihr bei eurer nächsten Shopping-Tour unbedingt auf dem Plan haben.

Shopping in Köln: 24Colours

„24colours“ steht für ein lebendiges Modelabel, welches schon 2009 von Janina Hermes in Berlin gegründet wurde. Was ihr hier finden könnt? Eine geballte Ladung an Berliner Street Style! Sowohl die Kleidung als auch das Accessoire-Sortiment wird stetig erweitert und orientiert sich an den neusten Trends. Die durch die Hauptstadt inspirierten Looks gefallen wohl, denn neben dem Online Shop gibt es mittlerweile über vierzig Läden deutschlandweit und erste Shops in den Niederlanden und der Schweiz.

Adresse: Ehrenstraße 18-26, 50672 Köln

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 11 bis 20 Uhr

Shopping im Belgischen Viertel: Boutique Belgique

Ein großes, pinkes Herz und zwei kleine orange: Dieses Logo auf einer Einkaufstüte ist ein regelrechtes Versprechen. Und zwar, dass sich darin ziemlich sicher ein cooles Kleidungsstück aus der „Boutique Belgique“ im Belgischen Viertel befindet. In dem stylischen Store mit alten Holzdielen und Theken aus Europaletten verkauft Lena Terlutter nur die hippesten Teile aus den Kollektionen angesagter Labels. Unbedingt hingehen!

Adresse: Brabanter Straße, 29, 50672 Köln

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 11 bis 19 Uhr

Shopping im Belgischen Viertel bei „Magasin Populaire“ in Köln

Ob im Sommer oder Herbst, der Brüsseler Platz im Belgischen Viertel ist definitiv „the place to be“ in Köln. Direkt am Platz befindet sich auch der süße Store „Magasin Populaire“. Mode, Accessoires, Schuhe, Schmuck – hier bekommt Frau alles, was das Herz begehrt. Shopping-gelangweilte Partner dürfen bei einem Bierchen auf der Couch entspannen. Neben coolen skandinavischen Labels wie Sessun oder mbym bekommt ihr hier auch junge Designerlabels aus Deutschland wie Blank & Selig, Butterfly Soulfire, Subjektiva oder mootwo.

Adresse: Brüsseler Platz 8, 50672 Köln

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 11 bis 19 Uhr

Shopping im Agnesviertel: Nachhaltige Kleidung bei „Kiss the Inuit“

Gelegen in der Schillingstrasse im Kölner Agnesviertel – nur zehn Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt und eine Minute vom Ebertplatz, kann man Bei „Kiss the Inuit“ in entspannter Atmosphäre shoppen. Fair Fashion und Upcycling wird hier großgeschrieben: was vor einigen Jahren mit Taschen aus alten Feuerwehrschläuchen oder Jeanshosen begann, geht nun in eine neue Runde. Marken wie Freitag, Elementum oder Globe Hope haben es geschafft, den Kreislauf von Mode neu zu denken. Kommt einfach vorbei und überzeugt euch selbst.

Adresse: Schillingstraße 11, 50670 Köln

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr, Samstag von 11 bis 18 Uhr

Einkaufen in Köln: Goldig auf dem Friesenwall

Der Name ist Programm: bei „Goldig“ auf dem Friesenwall findet ihr liebevoll ausgesuchte Klamotten von Labels wie Selected Femme, Nümph oder Mbym, Schmuck und lässige Jutebeutel. Ein niedlicher, kleiner Laden mit coolen, ausgefallenen Klamotten und die dazu passenden Mitarbeiter – hier findet wirklich jeder sein nächstes Lieblingsschätzchen. Tipp: im „Vintage-Keller“ könnt ihr ungestört durch bereits getragene Einzelstücke stöbern. Bei einem Shoppingtrip durch Köln unbedingt einplanen!

Adresse: Friesenwall 32-36, 50672 Köln

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 11 bis 19 Uhr

Shopping in Köln: Kauf Dich Glücklich

„Kauf dich glücklich“ in Köln ist eine willkommene Abwechslung zu den großen Modeketten auf der Ehrenstraße: von Oversized-Pullover, bis hin zu süße Kleidchen oder Schuhe der hauseigenen Marke, hier wird man – leider – immer fündig. Ob das an dem Mix zwischen Berliner Charme und Scandi-Look liegt? Sicher ist, dass hier wohl Jedermann den Kölner Store glücklich verlässt, mit ein paar coolen neuen Teilen, die nicht jeder auf der Straße hat.

Adresse: Ehrenstraße 48, 50672 Köln

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 11 bis 20 Uhr

Shopping in Köln: Fashion in der „Dress Up Boutique“

„Du siehst ja hübsch aus heute, woher hast du das Teil?“ – so oder so ähnlich klingt es wohl, wenn ihr zum ersten Mal mit eines euer neuen It-Pieces aus der „Dress Up Boutique“ auftaucht. Den Store findet ihr seit 2018 auf der Albertusstraße in Köln. Hier gibt’s alles, was euer großes Shoppingherz begeistert: süße Kleidchen, hübsche Blusen und Sweater, coole Accessoires und sogar Taschen und Schuhe.

Adresse: Albertusstraße 3, 50667 Köln

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 11 bis 19 Uhr

Shopping in Köln: Boutique für Frauen gibt’s bei „Emma Pearl“

Seid ihr auf der Suche nach einer kleinen Boutique, wie sie im Bilderbuche steht? Dann seid ihr bei „Emma Pearl“ genau richtig! Der liebevoll gestaltete Laden im Belgischen Viertel lockt mit aktuellen Modetrends, trendigen Fashion-Pieces, genialen Hinguckern und Kleidung für jeden Tag. Besitzerin Martina Scheyka und ihr Team helfen euch bei jedem Anliegen weiter. Natürlich dürft ihr auch einfach selbst stöbern. Hier erwarten euch überwiegend skandinavische Marken im mittleren Preissegment. Originelle Geschenkideen gibt’s hier übrigens auch!

Adresse: Aachener Straße 27, 50674 Köln

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 13 bis 19 Uhr, Samstag von 12 bis 18 Uhr