Für Shopping-Fans aus NRW: Outlet-Center Roermond – Anfahrt & Tipps

Wer am Wochenende nach einer Möglichkeit zum ausgiebigen Shopping sucht, der ist in der holländischen Stadt Roermond nahe der Grenze perfekt aufgehoben. Vor allem an Feiertagen und langen Wochenenden verlängert das Outlet Center Roermond gerne seine ohnehin großzügigen Öffnungszeiten. Aber auch der Rest der Stadt lockt mit toller Kulisse und spannenden Angeboten.

In Nordrhein-Westfalen ist man eng mit dem holländischen Nachbarn verbunden: Dabei locken nicht nur „Frikandel Spezial“ und günstiger Kaffee nach Holland, sondern eben auch diese gewisse Prise Urlaubsgefühl beim Shopping-Trip über die Grenze. Roermond eignet sich hierfür übrigens auch abseits des unglaublich populären „Designer Outlets“.

Outlet Center Roermond: Shopping auch am Sonntag und an Feiertagen

Für deutsche Shopping-Touristen bietet sich das Outlet Center am Wochenende ganz besonders an – im Gegensatz zu den Geschäften in Deutschland dürft ihr hier auch sonntags einkaufen. Außerdem öffnet das holländische Shopping-Paradies auch an jedem Feiertag, außer am 1. Weihnachtstag und an Neujahr.

An den folgenden Feiertagen in Deutschland hat das Outlet-Center Roermond geöffnet:

Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 9. Mai 2024

Pfingstmontag, Montag, 20. Mai 2024

Fronleichnam, Donnerstag, 30. Mai 2024

Tag der Deutschen Einheit, Donnerstag, 3. Oktober 2024

Allerheiligen, Freitag, 1. November 2024

Wer keine Lust auf den Shopping-Wahnsinn im Center hat, der ist binnen weniger Minuten mitten am Marktplatz, der historischen Altstadt oder am Ufer der Maas – allesamt lohnenswerte Ausflugsziele, sei es für einen kurzen Spaziergang, einen heißen Café oder ein kühles Bierchen. Auch hier haben die Geschäfte an Sonntagen und Feiertagen geöffnet.

Tipp: Auch in der Innenstadt von Roermond lassen sich immer wieder einige Schnäppchen schlagen.

Weitere Infos zu aktuellen Aktionen oder Sonderöffnungszeiten findet ihr auf der Homepage vom „Designer Outlet Roermond“.

Neue Shops im Outlet Center Roermond: Diese Neueröffnungen warten auf euch!

Regelmäßig eröffnen neue Shops im Outlet Center Roermond. Wer bereits länger nicht vor Ort gewesen ist, der darf sich unter anderem auf folgende Marken freuen:

Adidas Kids

Copenhagen

Crocs

Daily Paper

Fabienne Chapot

Gant

Gucci

Hugo

Iro

Isabel Marant

L‘Oréal Deluxe

Lindt

Mackage

Moose Knuckles

Mustang

New Balance

Off-White

Plein Sport

Rösl

Salomon

Swarovski

Tumi

Valentino

Wrstbhvr

Yoyo! Tea

Outlet Center Roermond: Die besten Geschäfte, Marken und Gastro-Angebote

Wer nach modischen Schnäppchen sucht, ist im Designer Outlet genau richtig! Und das ganz egal, ob eher sportlich (Adidas, Nike, Puma, Vans), luxuriös (Armani, Dolce & Gabbana, Escada, Gucci, Hugo Boss, Joop!, Prada, Versace, Windsor) oder einfach casual (Carhartt, Esprit, Lacoste, Mustang, S.Oliver, Tom Tailor) – es gibt kaum eine Marke, die sich nicht im Designer Outlet Roermond findet.

Nur aus gastronomischer Perspektive ist das Center leider eher wenig empfehlenswert: Meist erwartet euch System-Gastronomie mit Ketten wie La Place, McDonalds, Starbucks und Cocos. Beim Burger-Laden „The Burger Federation“ müsst ihr ordentlich ins Portemonnaie greifen – geschmacklich wird bestenfalls Durchschnitt geboten. Auch traurig: Selbst die Frikandeln vor Ort sind nur „ok“ und alles andere als ein Geheimtipp.

Wie komme ich aus NRW zum Outlet Center Roermond?

Das Outlet Center Roermond liegt am nördlichen Rand der Stadt und ist mit dem Auto äußerst einfach zu erreichen: Von Düsseldorf aus müsst ihr beispielsweise einfach nur die A52 durchfahren – und landet praktisch automatisch auf dem riesigen Parkplatz des Shopping-Centers. Wer nicht unter freiem Himmel parken möchte, findet hier auch ein großes Parkhaus. Die Preise sind günstig, 5 Euro kostet euch das Ticket für den gesamten Tag, die ersten 30 Minuten sind kostenlos.

Adresse: Stadsweide 2, 6041 TD Roermond, Niederlande

Anfahrt nach Roermond aus NRW: Parken und Parkgebühren am Outlet Center

Bei einer Parkgebühr von 5 Euro pro Tag kann man nicht meckern: Das riesige Parkhaus vor dem Shopping-Center bietet euch bei 6500 Parkplätzen meist noch einen freien Platz. Von Düsseldorf aus benötigt ihr ca. 45 bis 50 Minuten nach Roermond, von Köln aus seid ihr binnen anderthalb Stunden vor Ort.

Outlet Center Roermond: Sind Hunde erlaubt?

Kurzum: Ja, eure geliebten Vierbeiner sind herzlich willkommen! Beachtet allerdings, dass Hunde unbedingt an der Leine geführt werden müssen. Außerdem kann es in einigen Geschäften und Restaurants zu abweichenden Regelungen kommen.

Roermond am Wochenende: Vom Shopping Center in die Altstadt

Aufgrund der gastronomischen Lage im Shopping Center lautet unser größer Tipp: Kauft vor der Reise nach Holland besser beim heimischen Bäcker ein – und geht danach in der Innenstadt von Roermond essen. Von McDonald’s aus wendet ihr euch zuerst nach Westen, verlasst das Center in Richtung Hochhäuser und Kino, durchquert die Unterführung der N280 nach Süden und lauft in einer Gasse an der „Christoffelkathedraal“ vorbei – schon betretet ihr den Marktplatz von Roermond.

Jeden Samstag findet ihr hier über 140 Marktstände, welche euch ihre Waren feilbieten und einen angenehm „bürgerlichen“ Kontrast zum Hochglanz-Outlet-Center bieten. Los geht’s um 9.30 Uhr, abgebaut wird ab 16, im Sommer ab 17 Uhr. Unter der Woche findet sich an jedem Mittwoch zudem noch ein kleiner Wochenmarkt auf dem Munsterplein, einige weitere Schritte im Süden vom Marktplatz. Achtung: Letzterer schließt bereits um 14 Uhr!

Gastro-Tipps in Roermond:

Im Gegensatz zum Outlet Center finden sich in der Altstadt von Roermond mehr als genügend Restaurants für jeglichen Geschmack: Ob gut bürgerlich, chinesisch, japanisch oder italienisch – es gibt nichts, was es nicht gibt!