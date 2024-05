Explosion in Roermond! Das Dach eines Wohnhauses am Kazerneplein, gleich neben dem populären Outlet Center am Rand der Stadt, soll laut holländischen Medien gegen 12.45 Uhr gebrannt haben – dann kam es zum Unglück.

Die Feuerwehr hatte zum Glück bereits zwei Stockwerke des betroffenen Gebäudes räumen lassen – allerdings wurde ein Feuerwehrmann voll von der Explosion erfasst und von seinen Beinen gerissen. Wie durch ein Wunder hat er sich dabei nur leicht verletzt.

Viele Schutzengel über Roermond unterwegs

Umso bedrohlicher: Durch die Explosion wurden große Metallteile in alle Himmelsrichtungen geschleudert, teils mehrere hundert Meter weit. Zwei Personen in der Grote Kerkstraat hatten das Pech zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein: Sie wurden von den umherfliegenden Trümmern getroffen und verletzt. Nach einer näheren Untersuchung vom Rettungsdienst stand aber fest: Beiden bleibt ein Krankenhausaufenthalt erspart.

Besonders spektakulär: Eines der Metallteile landete durch ein Fenster direkt im Rathaus der Stadt, auch der Marktplatz davor wurde getroffen. Das Metallteil im Rathaus wurde von den Behörden zur näheren Untersuchung eingesammelt. Zur Einschätzung: Das Rathaus liegt knapp 300 Meter Luftlinie entfernt vom Ort der Explosion.

Glück im Unglück

Trotz des Schreckens blieb das Outlet Center über den Tag weiter geöffnet, lediglich der Ein- und Ausgang am Kazerneplein wurde dichtgemacht. Dabei können alle vom Glück reden, dass die Explosion nicht am 1. Mai geschehen ist – am Vortag waren unweit mehr Menschen auf den Straßen unterwegs.

Laut Angaben der Feuerwehr könnten Arbeiten am Dach zum Feuer und der anschließenden Explosion geführt haben. Die genaue Brandursache wird zur Zeit ermittelt.