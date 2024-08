Concept Stores beschreiben das Shopping von morgen: denn diese Geschäfte bieten nicht nur eine, sondern gleich mehrere Warengruppen an. Das Sortiment verbindet alle Seiten des Alltags: Lifestyle, Mode, Food und Interieur. Dabei wird die Auswahl für diese schönen Dinge liebevoll in Eigenregie übernommen. Wir haben einige der beliebtesten Concept Stores in Düsseldorf für euch zusammengestellt!

Concept Stores in Düsseldorf: „aest.“

Der zweite aest. Concept Store öffnet im März 2023 in Oberkassel seine Pforten: Für Gründerin und Besitzerin Katharina Meerkamp ist es schon das zweite eigene Geschäft. Mit ihrem Gespür für Dinge und Details hat sich Katharina in ihrem Store in Flingern bereitsseit 2018 bewährt – dabei dreht sich alles um den minimalistischen Scandi-Look. Im zweiten Store in Oberkassel findet ihr Brands wie Baum und Pferdgarten, Opéra Sport oder Rotate sowie ein Sortiment aus Interior, Schmuck und Kosmetik. Alle Infos zur Neueröffnung findet ihr hier – und hier gibt es Fotos zum neuen Store an der Luegallee.

Standort Oberkassel: Luegallee 15, 40545 Düsseldorf

Standort Flingern: Ackerstraße 127, 40235 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 11 bis 19 Uhr, Samstag von 11 bis 16 Uhr

Concept Stores in Düsseldorf: „the bird who told“

In dem Concept Store finden Designfans und Liebhaber des Scandi-Looks alles, was das Herz begehrt. „the bird who told“ bietet ein gefühlvoll arrangiertes Sortiment bestehend aus eigenen Grafik Designs und dazu passende Wohn- und Lifestyle-Accessoires. Coole Poster, Postkarten und Dekoartikel wie Vasen, Kissen, Körbe und Decken schaffen im Handumdrehen ein „hyggeliges“ Zuhause. Den Store findet ihr in der Düsselstraße in Unterbilk.

Adresse: Düsselstraße 52, 40219 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 11 bis 18.30 Uhr, Samstag von 11 bis 16 Uhr

Shopping in Düsseldorf: Sneaker und Barbier im Concept Store „qonnect“

Der „qonnect“ Concept Store in der Düsseldorfer Innenstadt öffnete am 25. November 2022 seine Pforten. Das Geschäft mit der „One-Stop-Shopping Experience“ bietet coole Sneaker, limitierte Schuhe, Kleidung und Accessoires in der hochpreisigen Kategorie. Damit euch eure teuren Schuhe so lange wie möglich erhalten bleiben, ist eine richtige Pflege entscheidend. Wie praktisch, dass „qonnect“ passende Pflege- und Reinigungsprodukte anbietet. Aber das war noch nicht alles, denn auch euer Haupt verdient einen neuen Look! Barbier-Meister von „Hair Jordan“ aus der Luisenstraße ist für euch vor Ort.

Adresse: Liesegangstraße 17A, 40211 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 12 bis 20 Uhr, Samstag von 10 bis 20 Uhr

„No°129 concept store“ bekannt aus Shopping-Queen

„N°129 concept store“ im Düsseldorfer Loretto-Viertel bietet alles rund um den angesagten Boho-chic. Sandra und ihr Team dekorieren dazu ihr kleines Schaufenster unweit der Lorettostraße täglich neu. Das ganze könnt ihr übrigens auch online erleben, denn über den Instagram-Kanal werden regelmäßige Live-Shopping-Touren angeboten. Übrigens: der Laden könnte euch auch aus dem Fernsehen bekannt sein, denn schon mehrmals waren Kandidaten der Vox-Show „Shopping Queen“ vor Ort.

Adresse: Neusser Str. 129, 40219 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 11 bis 18 Uhr, Freitag von 11 bis 19 Uhr, Samstag von 11 bis 15 Uhr

Concept Stores in Düsseldorf: rikiki

Der Concept Store „rikiki“ in Flingern spürt sie auf, die schönen Dinge des Lebens! Die selbsternannte „etwas andere Warenwelt“ erfrischt eure eigenen vier Wände mit stylishen, originellen Wohnaccessoires und verhilft so für einen ausgeprägteren Ordnungssinn zwischen Küche, Bad, Wohnzimmer und Schreibtisch. Tipp für alle Schoki-Fans: das Schokoladen-Sortiment kann sich hier mehr als sehen lassen!

Adresse: Hermannstraße 36, 40233 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr, Samstag von 10 bis 17 Uhr

Shopping in Oberkassel: Family Concept Store „qnOOtsch“

Auf der Suche nach einem Geschenk für deine Familie oder für Kinder? Dann seid ihr im Family Concept Store „qnOOtsch“ richtig. Im Herzen von Oberkassel findet ihr in dem Store an der Luegallee alles, was Kinder toll finden. Dabei ist für jeden Anlass etwas dabei: ob Geburtstag, Taufe, Einschulung oder Kita-Start – der Laden ist für alles gewappnet. Aber lasst euch selbst nicht zu kurz kommen! Findet hier eure neuen Lieblingsprodukte und Alltagshelfer für Büro, Küche und Bad. Auch interessant: die Besitzer Rebecca und Christian achten strikt auf faire Brands.

Adresse: Luegallee 43, 40545 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10 bis 18.30 Uhr, Samstag von 10 bis 16 Uhr

Shopping in Düsseldorf shoppen: Luxus Concept Store „Live Lab Studios“ Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von LIVE LAB STUDIOS (@livelabstudios) „Live Lab Studios“ ist der Ort für exquisites Design, Kunst, High-End-Mode, Interior und Beauty. Im September 2020 eröffnete die Designerin Stephanie Hahn ihren ganz persönlichen „Retail Space, Refugium und Salon“ im Herzen Düsseldorfs im Loretto-Viertel. Hier gibt es Produkte und innovative Ideen, die in Zusammenarbeit mit Künstlern und Designern ihren Weg in den Salon finden – und vielleicht auch bald zu euch nach Hause? Adresse: Fürstenwall 66, 40219 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Donnerstag und Freitag von 11 bis 18 Uhr, jeden ersten Samstag im Monat von 11 bis 18 Uhr, persönliche Termine vereinbar