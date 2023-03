Neuer Concept Store in Düsseldorf – aest. bringt den Scandi-Style nach Oberkassel

Der aest. Concept Store Oberkassel öffnet am 11. März seine Pforten: Für Gründerin und Besitzerin Katharina Meerkamp ist es schon das zweite eigene Geschäft. Mit ihrem „aest.hetischem“ Gespür für Dinge und Details hat sich Katharina in ihrem Store in Flingern bereits in den vergangenen viereinhalb Jahren bewährt – dabei dreht sich alles um den minimalistischen Scandi-Look.

Concept Store aest. in Düsseldorf: Zweiter Standort eröffnet in Oberkassel

Das Opening des aest. Concept Stores findet am 11. März von 11 bis 16 Uhr mit zahlreichen Specials auf der Luegallee statt. Mit dem zweiten Store in Oberkassel möchte Katharina Meerkamp ihr Konzept auf die nächste Ebene bringen: Marken wie Baum und Pferdgarten, GANNI, Rabens Saloner, FILIPPA K, Opéra Sport oder Rotate sowie ein Sortiment aus Interior, Schmuck und Kosmetik warten im neueröffneten Store auf euch.

aest. in Düsseldorf: Diese Scandi-Styles werden angeboten

Das Interiorkonzept wurde von der Besitzerin persönlich kreiert und gemeinsam mit Architekten aus Düsseldorf umgesetzt: Der cleane Look des 80 Quadratmeter großen Ladenlokals wird von einem wolkenförmigen Sofa, hellem Holzboden und rosafarbenen Highlights abgerundet. Ein Hingucker: Die geschwungene Ladentheke aus Alu und buntem recyceltem Industrieplastik.

aest. in Düsseldorf: Inspiriert durch Kopenhagen und Paris

In Kopenhagen und Paris, ihren Orten der Inspiration, ist Katharina „always on treasure hunting“, wie sie selbst sagt. Die Kollektionen werden im Vorfeld anhand von Moodboards farblich und stylemäßig aufeinander abgestimmt, erst dann werden die Marken und einzelnen Styles nach Düsseldorf geholt.

Auf „Treasure Hunting“ können nun auch die Düsseldorfer gehen: Die Produkte können zudem online auf aest-store.com geshoppt werden.

aest. in Düsseldorf: Wo ist der Concept Store?

Standort Oberkassel: Luegallee 15, 40545 Düsseldorf

Luegallee 15, 40545 Düsseldorf Standort Flingern: Ackerstraße 127, 40235 Düsseldorf

aest. in Oberkassel: Die Öffnungszeiten im Überblick

Montag: geschlossen

geschlossen Dienstag: 11 bis 19 Uhr

11 bis 19 Uhr Mittwoch: 11 bis 19 Uhr

11 bis 19 Uhr Freitag: 11 bis 19 Uhr

11 bis 19 Uhr Samstag: 11 bis 16 Uhr

