aest. in Düsseldorf: Die schönsten Fotos vom Concept Store an der Luegallee

In Oberkassel eröffnet am Samstag, 11. März 2023, ein neuer Concept Store voller schöner Dinge. Für Ihr Sortiment lässt sich Katharina Meerkamp, Gründerin und Besitzerin von aest., in Kopenhagen und Paris inspirieren. Der cleane Look des 80 Quadratmeter großen Stores zieht sich wie ein skandinavischer Faden durch den Laden. Überzeugt euch selbst!

Concept Store aest. in Düsseldorf: Zweiter Standort eröffnet in Oberkassel

In dem zweiten Store in Oberkassel findet ihr Pullover, Shirts, Hosen, Taschen, Schuhe und mehr von Marken wie Samsøe Samsøe, Ganni und Co. Auch ein kleines Sortiment aus Interior, Schmuck und Kosmetik wartet auf euch. Alle weiteren Infos zur Neueröffnung von aest. in Oberkassel findet ihr hier.

