Restaurant schließt nach 36 Jahren: Kölner Gastro-Szene verliert Sterne-Koch

Kölner Gourmets und Gaumenfreunde kennen das „Le Moissonnier“ schon lange. Seit 36 Jahren besteht das Restaurant des französischen Ehepaares Liliane und Vincent Moissonnier in der Domstadt und hat sich in dieser Zeit einen Namen gemacht. Für seine kulinarischen Leistungen sahnte das Haus unter anderem zwei Michelin-Sterne ab. Doch nun soll im Sommer Schluss sein.

Wie die beiden Inhaber am Wochenende bekanntgaben, soll das „Le Moissonnier“ Ende Juni 2023 dichtmachen. 1997 und 2007 gab es die höchste Auszeichnung, die das Gastronomen-Paar in ihrer gemeinsamen Karriere erlangte. In jenen Jahren wurden dem Restaurant jeweils zwei Michelin-Sternen verliehen. Eine Zwei-Sterne-Küche wird laut dem Guide Michelin folgendermaßen charakterisiert: „Eine Spitzenküche – einen Umweg wert!“

„Le Moissonnier“ in Köln: Ende Juni ist der letzte Tag

Nach Köln wird man ab Juni dann einen Umweg weniger nehmen. In einer Erklärung des Restaurants aber heißt es: „Aber all das haben wir nie für die Sterne und das damit verbundene Renommee getan, sondern für Sie, liebe Gäste, die uns seit so vielen Jahren die Treue halten.“ Am 30. Juni soll dann der letzte Tag folgen, an dem noch ein Tisch im „Le Moissonnier“ reserviert werden kann.

Warum das Restaurant in Köln so gut ankommt, zeigt unter anderem die Erklärung des französischen Paares. So heißt es im „Express“: Und jetzt, nach 36 Jahren voller Hingabe und gastronomischem Hochleistungssport, nach 630 verpassten Heimspielen des 1. FC Köln, unzähligen ungesehenen Kinopremieren und abgesagten runden Geburtstagen im Verwandten- und Freundeskreis, nach vier James Bonds, einer Bundeskanzlerin und drei Bundeskanzlern, ist es an der Zeit.“

„Le Moissonnier“: Sternekoch will „neues Abenteuer“ starten

Warum es ausgerechnet jetzt an der Zeit war, einen Schlussstrich zu ziehen, darauf könnte ein Interview aus dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ hindeuten. Dort erklärte der Starkoch: „Sterneküche ist wie Formel 1 fahren. Du musst immer top sein, darfst keine Schwäche zeigen. Ich kann einfach diese Leistung nicht mehr bringen. Wenn der Motor immer im roten Bereich dreht, platzt er irgendwann. Entweder lande ich in Merheim (Kölner Psychiatrie, Anm. d. Red.) oder die Leute sagen: ‚Moissonnier, kannst du dich erinnern, wie schön es früher bei dir war?‘ Da habe ich keine Lust zu.“

Doch ganz verschwinden wollen Vincent Moissonnier und seine Ehefrau Liliane nicht. Denn sie haben bereits angekündigt, ein „neues Abenteuer“ starten zu wollen. Wo und wie, das steht noch in den Sternen. Auch die Räumlichkeiten des „Le Moissonnier“ sollen weiter genutzt werden, allerdings nicht als Restaurant. Man darf also gespannt sein, was als nächstes vom Sternekoch kommt.