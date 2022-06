LFDY bringt Lil Yachty nach Deutschland: Clubtour-Auftakt in Düsseldorfer Rudas Studios

72 Stunden, drei Metropolen, ein Rapper: Die Düsseldorfer Streetwear-Brand Live Fast Die Young bringt Lil Yachty für eine Clubtour nach Deutschland. Den Auftakt feiert die „72 Hours Tour“ am Mittwoch in den Rudas Studios in Düsseldorf.

Im Anschluss wird auch in Berlin (Freitag) und Amsterdam (Samstag) die Sommersaison mit musikalischen Vibes in Form von entspannten Flows und dem Signature Cloud Rap von Lil Yachty eröffnet. Neben dem US-Rapper stehen lokale Residents auf der Club-Bühne.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von LFDY (@livefastdieyoung)

Erstmals ins Licht der Öffentlichkeit trat Lil Yachty 2016 bei der Präsentation von Kanye Wests Modelinie Yeezy Season 3 – als Model im Madison Square Garden. In Kollaboration mit Soulja Boy, Lil B und Rich The Kid veröffentlichte der modeaffine Rapper aus Atlanta sein Hit-Mixtape „Pretty Boy Billionaires 2“. Musikalisch steht Lil Yachty irgendwo zwischen Future, Young Thug, 2 Chainz, Migos sowie iLoveMakonnen und gilt als vielversprechender und aufstrebender Musiker der Szene.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von C.V T (@lilyachty)

Und als wäre der musikalische Aspekt nicht schon Highlight genug, launcht LFDY anlässlich der Clubtour eine limitierte Auflage des „LFDY 72 Hours Tour Tee“ in Schwarz und Weiß. Erhältlich ist dieses ab dem 15. Juni im LFDY-Online-Shop sowie in den LFDY-Stores in Amsterdam, Berlin, Düsseldorf, Köln und München.

Die Dates der „72 Hours Tour“:

Düsseldorf, 15. Juni 2022, ab 23 Uhr (Eintritt frei)

Rudas Studios | Zollhof 11 | 40221 Düsseldorf

Performing Acts: Lil Yachty | Jeezy | Lady-S | Phatzo

Rudas Studios | Zollhof 11 | 40221 Düsseldorf Performing Acts: Lil Yachty | Jeezy | Lady-S | Phatzo Berlin, 17. Juni 2022, ab 23 Uhr (Eintritt frei)

808 | Budapesterstr. 38-40 | 10787 Berlin

Performing Acts: Lil Yachty | Maxx | Pana | Denimeyez | Charlie Brown | Kimbo

808 | Budapesterstr. 38-40 | 10787 Berlin Performing Acts: Lil Yachty | Maxx | Pana | Denimeyez | Charlie Brown | Kimbo Amsterdam, 18. Juni 2022, ab 23 Uhr (Eintritt frei)

Melkweg | Lijnbaansgracht 234A | 1017 PH Amsterdam

Performing Acts: Lil Yachty | Jeezy | Jahwin | Lee Millz | Assia Mk | Prime | Leeroy

Der Eintritt ist an allen drei Tagen frei.