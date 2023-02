Mode aus Düsseldorf: Die coolsten Fashion-Labels aus der Stadt en vogue

Düsseldorf gehört zu den Modestädten Deutschlands schlechthin – klar, dass hier auch einige Fashion-Labels gegründet werden. Wir verraten euch, welche das sind und wo ihr echte Düsseldorfer Trendteile shoppen könnt!

Modelabel aus Düsseldorf: LFDY Clothing

Im Herzen Flingerns, mitten auf der Ackerstraße, findet man das Düsseldorfer Label LFDY – Live Fast Die Young. Die Inhaber des It-Labels sind Lorenz Amend und Patrick van den Heuvel. Neben bedruckten Shirts und Sweatern gibt es auch alternative Basic-Teile, die unaufgeregt stylisch sind. Das Label auf den Shirts ist mittlerweile als Statussymbol für Stilbewusstsein anerkannt. Die Teile im Oversized-Look werden mittlerweile weltweit getragen und sind nicht nur in der Modestadt Düsseldorf ein absoluter Hingucker. Die Stores in Düsseldorf, Amsterdam, Köln, Berlin, Hamburg und München überzeugen mit schlichten Design im Industrie-Chic.

Zu den Kunden gehören neben lokalen und internationalen DJ-Größen auch Bands wie „The Exchange“ oder Bundesliga-Profis wie Marco Reus und Kevin-Prince Boateng. Im Juni startete das Label eine 72 Hours Club Tour gemeinsam mit US-Rapper Lil Yachty. Der Tourauftakt fand in Düsseldorf in den Rudas Studios statt.

Modelabel aus Düsseldorf: Cotton Candy

Hinter der zuckersüßen Marke steckt das Paar Sandra Csikos und Ümit Ekinci. Gemeinsam haben sie 2012 das Modelabel gegründet und „einfach ohne Schubladendenken angefangen“, erzählt Sandra, Chief Creative Officer bei Cotton Candy. Die Teile im urbanen Look sind europaweit in über 350 Shops erhältlich und auch in großen Versandhäusern wie Zalando oder About You zu finden. Doch wie entstehen die Sweater, Hosen, Blusen und Kleider? Wir haben mit dem Gründerpaar gesprochen und sie im Showroom in Friedrichstadt getroffen. Zum Artikel geht’s hier entlang.

Modelabel aus Düsseldorf: YPS (ehem. Tigha)

Auch dieses Label ist längst kein Geheimtipp mehr, fehlen sollte Tigha in unserem kleinen Best-of der angesagtesten Heimatlabels trotzdem nicht. Seit Sommer 2021 heißt die Marke jedoch anders: Tigha wird zu Young Poets Society (YPS). Mit dem Re-Branding will man auch die Trendorientierung unterstreichen und neue Zielgruppen ansprechen. Wo am Anfang noch die klassische, perfekt sitzende Lederjacke im Fokus des Designer-Teams stand, gibt es nun neue Abwandlungen von Street Fashion. Shirts, Hosen und Röcken vervollständigen die Kollektionen. YPS hat in Düsseldorf zwar keinen eigenen Store, zu finden gibt es die Marke jedoch bei den großen Modeunternehmen wie Peek & Cloppenburg oder im eigenen Onlineshop.

Übrigens: Wer abseits der Königsallee nach Trendteilen und angesagten Fashion-Labels sucht, muss sich in Düsseldorf auf die kleinen Seitenstraßen fernab des Massenkonsums bewegen. Findet hier die schönsten Boutiquen abseits der Kö!

Modelabel aus Düsseldorf: iheart

2008 gründete Alexandra Kiefermann das Düsseldorfer Label iheart. Hier werden hauptsächlich hochwertige Stoffe wie Seide und Cashmere verarbeitet. Heraus kommen dabei wunderschöne Blusen, Hosen, Kleider und Cardigans bilden das Fundament der Kollektionen. Zwar überwiegen auch bei diesem Label die Töne grau und schwarz, jedoch sticht hier und da auch eine rote Hose in Schlangenlederoptik heraus. 2017 öffnete das Kiefermanns, das männliche Pendant zu iheart. Alexandra und André Kiefermann entwickeln alles in Eigenregie. Zu kaufen gibt es die schönen Stücke in Düsseldorf an der Nordstraße, in Meerbusch und Krefeld-Traar. Aber auch in der Schweiz, Österreich und Israel sind die Teile zu finden – oder im eigenen Onlineshop.