Ganz in Matt-Schwarz: Düsseldorfer Streetwear-Marke eröffnet Ur-Geschäft wieder

Seit 2014 ist der LFDY-Store in Flingern fester Bestandteil der Düsseldorfer Streetwear-Szene. Nun war es Zeit für einen neuen Anstrich – und der Laden war zulasten der Fans für einige Zeit geschlossen. Doch nun erstrahlt das Ur-Geschäft auf der Ackerstraße 156 hier und da im neuen Look.

Shoppingfans können sich auf eine neue Art und Weise, wie die Kollektionen präsentiert werden, freuen. Möglich ist dies durch neue Aufsteller und Displays mit mattem Finish entlang der Laufwege. Der schwarz getünchte Hauptraum des Stores ist geblieben.

LFDY aus Düsseldorf gehört zu den erfolgreichsten Marken Deutschlands

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von LFDY (@livefastdieyoung)

LFDY hat sich innerhalb der letzten zehn Jahre zu einer der stärksten deutschen Marken für Streetwear etabliert – und ist sich laut eigenen Angaben als unabhängiges Unternehmen bis heute treu geblieben. Doch an eine kleine Pause denkt hier niemand: Neben dem Startschuss für die Neueröffnung des nächsten Stores, der im August 2023 in London, Soho eröffnet wird, investiert Live Fast in den Ausbau des Onlinehandels, Logistik und Personal.

Die Brand ist in insgesamt fünf deutschen Metropolen vertreten: Düsseldorf, Berlin, München, Hamburg und Köln. Dazu kommt ein internationaler Standort in Amsterdam.

Hinter der Marke steckt Geschäftsführer Lorenz Amend mit rund 150 Mitarbeitern. Der Firmensitz befindet sich nach wie vor in Düsseldorf.

Passend dazu: Diese vier bekannten Mode-Labels kommen aus Düsseldorf.